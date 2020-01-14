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У справі "екс-беркутівців" оголосили перерву на два місяці

Новини » Суспільство     14.01.2020 - 15:28
У справі "екс-беркутівців" оголосили перерву на два місяці
Ілюстративне фото (facebook.com/graty.me)

Генпрокуратура повинна змінити групу звинувачення

В суді у справі про розстріл Євромайдану 20 лютого 2014 року оголосили перерву на понад два місяці - до 17 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ґрати".

Наголошується, що за цей час генпрокуратура повинна змінити групу звинувачення, а обвинувачені - п'ятеро екс-бійців "Беркута", відпущених на непідконтрольні території в рамках обміну - знайти спосіб брати участь у засіданні.

Раніше повідомлялося, що після обміну полоненими 29 грудня з переданими окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) колишніми "беркутівцями" втрачено зв'язок.

Представник України в контактній групі Валерія Лутковська заявила, що видача колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут", причетних до розстрілів на Майдані, і "харківських терористів" було головною умовою РФ для обміну полоненими.

РБК-Україна писало, що замінити склад прокурорів у справі колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких обвинют у злочинах проти Майдану, зокрема вбивства активістів, вимагають представники родин героїв Небесної сотні.

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