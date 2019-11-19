ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ГПУ продовжить керувати розслідуваннями справ Майдану

Новини » Політика     19.11.2019 - 12:23
ГПУ продовжить керувати розслідуваннями справ Майдану
Фото: Революція Гідності (kyivcity.gov.ua)

Усі незавершені розслідування передаються ДБР, НАБУ та СБУ

Генеральна прокуроратура України продовжує здійснювати процесуальне керівництво у розслідуванні справ Майдану. Про це повідомила прес-служба прокуратури.

У прокуратурі нагадали, що з завтрішнього дня прокуратура припиняє функцію досудового розслідування.

"20 листопада 2019 року прокуратура припиняє функцію досудового розслідування, однак продовжує здійснювати процесуальне керівництво у розслідуванні, тобто організацію і координацію досудового слідства", - йдеться у повідомленні.

Усі незавершені розслідування передаються відповідно до кваліфікації до Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України.

Нагадаємо, через те, що Верховна рада не проголосувала необхідні поправки до закону про ДБР, які б дозволили продовжити розслідування, слідство у справах Майдану зупиниться з 20 листопада.

Зазначимо, що Адвокатська дорадча група, яка об'єднує адвокатів сімей Небесної сотні, вимагала скликати позачергову сесію Верховної ради, щоб слідство у справах Майдану не зупинилося.

РБК-Україна писало, що у Державному бюро розслідувань створено підрозділ для розслідування справ Майдану

В ДБР створений підрозділ для розслідування справ Майдану Слідство у справах Майдану зупинять з 20 листопада
Новини України ГПУМайдан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся