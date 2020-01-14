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Суд видалив призначених Рябошапкою прокурорів справи Майдану

Новини » Суспільство     14.01.2020 - 14:24
Суд видалив призначених Рябошапкою прокурорів справи Майдану
Фото: Революція Гідності (kyivcity.gov.ua)

Суд Києва задовольнив відведення групі прокурорів

Святошинський районний суд Києва задовольнив відведення групі прокурорів у справі про розстріл 48 активістів Майдану. Про це сказав головуючий суддя Сергій Дячук, передає РБК-України.

Він задовольнив відвід, заявлений стороною потерпілих. Потерпілі вважають, що 28 грудня генпрокурор Руслан Рябошапка спеціально замінив групу прокурорів у процесі на більш лояльних і готових підтримати обмін 5 беркутівців.

Таким чином, замість прокурорів Олексія Донського, Яніса Симонова та Ігоря Земскова в процес були включені нові прокурори - Денис Суботін, Олександр Шевеленка і Марина Мазепина.

На засіданні 14 січня Святошинський суд задовольнив відведення новим прокурорам.

"Суд вважає, що відведення підлягає задоволенню", - оголосив рішення Дячук.

Суд вважає, що нова група прокурорів упереджена, працює під тиском і безпрекословно виконує доручення Рябошапки, не дивлячись на їх сумнівну законність.

Суд переніс розгляд справи на 17 березня.

Нагадаємо, 29 грудня у рамках обміну полоненими Україна віддала колишніх співробітників "Беркуту", обвинувачуваних у вбивствах на Майдані. Згодом президент України Володимир Зеленський, зустрівши звільнених з полону ОРДЛО українців, дав короткий брифінг, в ході якого, зокрема, прокоментував участь в обміні екс-"беркутівців". Зеленський заявив, що віддав би 100 екс-"беркутівців" за одного українця, що утримується в полоні.

Після обміну полоненими з "беркутівцями" втрачено зв'язок, - адвокати Офіс генпрокурора передав в суду справу проти суддів Майдану
Новини України МайданПрокуратураРуслан Рябошапка
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