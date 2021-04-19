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США відкинули звинувачення в підготовці замаху на Лукашенка

Новость на русском → Вашингтон, Понеділок 19 квітня 2021 11:29
США відкинули звинувачення в підготовці замаху на Лукашенка Фото: президент Білорусі Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Державний департамент США відкидає звинувачення у підготовці замаху на Олександра Лукашенка - президента Білорусі. Будь-які твердження про це не відповідають дійсності.

Про це пише білоруське "Радіо Свобода".

"Ми бачили повідомлення в російських державних ЗМІ про ймовірну проти Олександра Лукашенка, а також про його прямі заяви у ЗМІ. Будь-які твердження про те, що уряд США стояв за замахом на Лукашенка чи брав участь у ньому, повністю не відповідають дійсності", - заявили в Держдепі.

Відзначимо, напередодні білоруський КДБ заявив, що нібито замах на Лукашенка готували спецслужби США. А в суботу російська ФСБ заявила про затримання групи осіб, яка була в цьому замішана. Затримані мають громадянства США і Білорусі.

У Держдепі додали, що знають про затримання громадянина США, якого нібито підозрюють у підготовці замаху, і готові надати йому всі відповідні консульські послуги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Білорусі відкрили кримінальну справу про "змову чи інші дії з метою захоплення влади неконституційним шляхом". За даними білоруської сторони, в країні нібито була спроба військового перевороту і замаху на Лукашенка та його сім'ю.

Крім того, Білорусь знову звинуватила країни Заходу в "нарощування військ" біля кордону.

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