Лукашенко розповів, як ніби-то готувався держпереворот у Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, як нібито готувався держпереворот в країні . За його словами, було кілька сценаріїв.

За словами Лукашенка, спочатку його ніби-то планували ліквідувати в ході параду Перемоги 9 травня, однак були змушені відмовитися від цього плану через складність його реалізації.

Також ніби-то розглядався варіант з нападом на президентський кортеж - для цього учасники підготовки перевороту ніби-то закупили гранатомети. Але автомобілі кортежу в цілях безпеки завжди пересуваються на високій швидкості, тому потрапити в них досить складно, повідомив Лукашенко.

Третій сценарій нібито припускав збройний напад на заміську резиденцію Лукашенка. На знищення самої резиденції передбачалося ніби-то виділити 10 мільйонів доларів, ще 1 мільйон доларів повинен був отримати снайпер, який повинен був застрелити білоруського президента, заявив Лукашенко.

При цьому Лукашенко підкреслив, що про всі ці "плани" йому стало відомо заздалегідь.