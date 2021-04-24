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Лукашенко розповів, як ніби-то готувався держпереворот у Білорусі

Новость на русском → Мінськ, Субота 24 квітня 2021 19:37
Лукашенко розповів, як ніби-то готувався держпереворот у Білорусі Фото: президент Білорусі Олександр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, як нібито готувався держпереворот в країні. За його словами, було кілька сценаріїв.

Про це повідомляє " БелТА".

За словами Лукашенка, спочатку його ніби-то планували ліквідувати в ході параду Перемоги 9 травня, однак були змушені відмовитися від цього плану через складність його реалізації.

Також ніби-то розглядався варіант з нападом на президентський кортеж - для цього учасники підготовки перевороту ніби-то закупили гранатомети. Але автомобілі кортежу в цілях безпеки завжди пересуваються на високій швидкості, тому потрапити в них досить складно, повідомив Лукашенко.

Третій сценарій нібито припускав збройний напад на заміську резиденцію Лукашенка. На знищення самої резиденції передбачалося ніби-то виділити 10 мільйонів доларів, ще 1 мільйон доларів повинен був отримати снайпер, який повинен був застрелити білоруського президента, заявив Лукашенко.

При цьому Лукашенко підкреслив, що про всі ці "плани" йому стало відомо заздалегідь.

Нагадавши, США відкинули звинувачення в підготовці замаху на Лукашенка.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі відкрили кримінальну справу про "змову чи інші дії з метою захоплення влади неконституційним шляхом".

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