Декларацию о гарантиях безопасности для Украины поддержали уже 29 стран, - ОП

Четыре страны ведут с нами переговоры, а 29 уже поддержали декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Игорь Жовква, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон .

По словам представителя ОП, учитывая российское вторжение и нынешнюю ситуацию в Израиле, цивилизованным странам остается лишь объединяться и удваивать свои усилия, чтобы остановить зло.

"Сейчас нельзя говорить о безопасности Европейского континента или других континентов, не считая позиции Украины. То, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, в Израиле – мы видим очень похожий почерк", – заявил Жовква.

Он добавил, что Украина должна стать членом НАТО, но прежде она должна иметь надежные гарантии безопасности.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, Украина неоднократно настаивала на необходимости создания гарантий безопасности. Они помогут не допустить повторного вторжения россиян до того, как Украина станет членом НАТО.

Страны "Большой семерки" уже подписали соответствующую декларацию. К ней также присоединились другие страны. В то же время наше государство начало двусторонние переговоры о гарантиях безопасности с США и Великобританией.

Как рассказывал президент Владимир Зеленский, Киев заключит с союзниками первые двусторонние соглашения о гарантиях безопасности уже до конца 2023 года.