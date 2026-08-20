В нескольких городах оккупированного Крыма произошел блекаут после атаки
В ночь на 20 августа в Севастополе раздались взрывы, после которых часть Крыма осталась без света. Так называемая "власть Крыма" пока не комментирует ситуацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЭШ ".
По данным движения, ночью были слышны взрывы в Севастополе. После этого в некоторых городах исчезло электроснабжение.
Также зафиксированы взрывы в районе ТЭЦ в Симферополе. В настоящее время известно, что электричества нет в Севастополе, Симферополе и Джанкое.
Что известно об атаках ВСУ на ВОТ Крыма
Несколько дней назад украинские военные поразили места хранения, подготовки и управления ударными дронами, а также пункт управления в Крыму и Херсонской области. Речь идет о Гвардейском, Новофедоровке и Оленивке.
Также на той неделе дроны устроили блекаут в Севастополе. На энергообъектах был введен особый режим и возникли проблемы с интернетом.
ВСУ продолжают методически уничтожать инфраструктуру врага на ВОТ Крыма и соседних территориях, а не только в тылу РФ. В ночь на 12 августа в Новороссийске после массированной атаки дронов зафиксировали вероятные поражения военных кораблей, зернового и нефтяного терминалов РФ.