В нескольких городах оккупированного Крыма произошел блекаут после атаки

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В ночь на 20 августа в Севастополе раздались взрывы, после которых часть Крыма осталась без света. Так называемая "власть Крыма" пока не комментирует ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЭШ ".

По данным движения, ночью были слышны взрывы в Севастополе. После этого в некоторых городах исчезло электроснабжение. Также зафиксированы взрывы в районе ТЭЦ в Симферополе. В настоящее время известно, что электричества нет в Севастополе, Симферополе и Джанкое.