Дроны устроили блекаут на ВОТ Севастополя

Временно оккупированный РФ Севастополь остался без света после атаки дронов. Это подтвердил гаулейтер города, а партизаны движения АТЕШ информируют о проблемах с Интернетом и связью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство ТАСС и Телеграмм-канал АТЕШ .

Так называемый "губернатор" Михаил Развожаев подтвердил, что "Севастополь полностью обесточен после атаки ВСУ". Оккупант отметил, что на объектах введен особый режим, а специалисты оценивают масштаб повреждений.

Между тем, движение АТЕШ информирует, что в Севастополе начались проблемы со связью и интернетом. Кроме того, без света после ударов дронами остаются другие города, пока захваченные российскими захватчиками.

Света нет в:

Бердянске

Мелитополе

Геническе

Помимо официального уведомления "губернатора" о проблемах со светом в Севастополе сообщают и местные. Они делятся картой отключений.

Карта отключений света в Севастополе (фото Скриншот)