Дроны устроили блекаут на ВОТ Севастополя
Временно оккупированный РФ Севастополь остался без света после атаки дронов. Это подтвердил гаулейтер города, а партизаны движения АТЕШ информируют о проблемах с Интернетом и связью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство ТАСС и Телеграмм-канал АТЕШ.
Так называемый "губернатор" Михаил Развожаев подтвердил, что "Севастополь полностью обесточен после атаки ВСУ". Оккупант отметил, что на объектах введен особый режим, а специалисты оценивают масштаб повреждений.
Между тем, движение АТЕШ информирует, что в Севастополе начались проблемы со связью и интернетом. Кроме того, без света после ударов дронами остаются другие города, пока захваченные российскими захватчиками.
Света нет в:
- Бердянске
- Мелитополе
- Геническе
Помимо официального уведомления "губернатора" о проблемах со светом в Севастополе сообщают и местные. Они делятся картой отключений.
Карта отключений света в Севастополе (фото Скриншот)
Контекст новости
Мы уже сообщали, что ВСУ продолжают методически уничтожать инфраструктуру врага на ВОТ Крыма и соседних территориях, а не только в тылу РФ. В ночь на 12 августа в Новороссийске после массированной атаки дронов зафиксировали вероятные поражения военных кораблей, зернового и нефтяного терминалов РФ.
В ходе атаки использовали реактивные дроны "Паляница", ракеты "Нептун" и морские безэкипажные системы.
После удара работу зернового терминала в Новороссийске приостановили.