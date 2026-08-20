В декількох містах окупованого Криму стався блекаут після атаки
В ніч на 20 серпня у Севастополі пролунали вибухи після яких частина Криму залишилась без світла. Так звана "влада Криму" поки що не коментує ситуацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
За даними руху, вночі були чутні вибухи у Севастополі. Після цього у деяких містах зникло електропостачання.
Також зафіксовані вибухи в районі ТЕЦ у Сімферополі. На цей час відомо, що електрики немає у Севастополі, Сімферополі та Джанкої.
Що відомо про атаки ЗСУ на ТОТ Криму
Декілька днів тому українські військові уразили місця зберігання, підготовки та управління ударними дронами, а також пункт управління у Криму та Херсонській області. Йдеться про Гвардійське, Новофедорівку та Оленівку.
Також на тому тижні дрони влаштували блекаут у Севастополі. На енергооб'єктах було запроваджено особливий режим і почались проблеми з інтернетом.
ЗСУ продовжують методично знищувати інфраструктуру ворога на ТОТ Криму та сусідніх територіях, а не тільки в тилу РФ. В ніч на 12 серпня у Новоросійську після масованої атаки дронів зафіксували ймовірні ураження військових кораблів, зернового та нафтового терміналів РФ.