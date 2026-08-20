В декількох містах окупованого Криму стався блекаут після атаки

Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

В ніч на 20 серпня у Севастополі пролунали вибухи після яких частина Криму залишилась без світла. Так звана "влада Криму" поки що не коментує ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

За даними руху, вночі були чутні вибухи у Севастополі. Після цього у деяких містах зникло електропостачання. Також зафіксовані вибухи в районі ТЕЦ у Сімферополі. На цей час відомо, що електрики немає у Севастополі, Сімферополі та Джанкої.