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В декількох містах окупованого Криму стався блекаут після атаки

02:54 20.08.2026 Чт
1 хв
Які міста на ТОТ Криму залишились без світла?
aimg Пилип Бойко
В декількох містах окупованого Криму стався блекаут після атаки Фото: відключення світла в Криму (Getty Images)
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В ніч на 20 серпня у Севастополі пролунали вибухи після яких частина Криму залишилась без світла. Так звана "влада Криму" поки що не коментує ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

За даними руху, вночі були чутні вибухи у Севастополі. Після цього у деяких містах зникло електропостачання.

Також зафіксовані вибухи в районі ТЕЦ у Сімферополі. На цей час відомо, що електрики немає у Севастополі, Сімферополі та Джанкої.

Що відомо про атаки ЗСУ на ТОТ Криму

Декілька днів тому українські військові уразили місця зберігання, підготовки та управління ударними дронами, а також пункт управління у Криму та Херсонській області. Йдеться про Гвардійське, Новофедорівку та Оленівку.

Також на тому тижні дрони влаштували блекаут у Севастополі. На енергооб'єктах було запроваджено особливий режим і почались проблеми з інтернетом.

ЗСУ продовжують методично знищувати інфраструктуру ворога на ТОТ Криму та сусідніх територіях, а не тільки в тилу РФ. В ніч на 12 серпня у Новоросійську після масованої атаки дронів зафіксували ймовірні ураження військових кораблів, зернового та нафтового терміналів РФ.

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