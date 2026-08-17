Украинские воины ударили по местам хранения и запуска вражеских дронов в Крыму
Украинские военные в ночь на 17 августа поразили места хранения, подготовки и управления ударными дронами, а также пункт управления в Крыму и Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.
По данным военных, этой ночью Силы обороны поразили ряд важных вражеских целей:
- Гвардейское (Крым): успешно атаковано место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников. На территории объекта был зафиксирован пожар;
- Новофедоровка (Крым): поражена наземная станция управления вражескими беспилотниками типа "Орион";
- Оленевка (Крым): под ударом оказался наземный ретранслятор, который использовался для управления дронами-камикадзе типа "Герань"/"Гербера";
- Тендровская коса (Херсонская область): поражен пункт коммуникации и питания вражеского ретранслятора дронов.
"Степень нанесенного ущерба уточняется. Работа по ключевым военным целям противника продолжается", - подчеркнули в Генштабе.
Напомним, в Минобороны заявили, что Силы обороны эффективно используют имеющиеся ресурсы. По данным ведомства, на поражение одного российского солдата тратилось около 3 тысяч долларов.
Ранее командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди заявил, что Россия продолжает увеличивать количество ракетных и дроновых атак по Украине. В то же время, украинские военные наращивают удары по вражеским военным объектам и логистическим центрам в тылу противника.