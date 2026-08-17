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Украинские воины ударили по местам хранения и запуска вражеских дронов в Крыму

14:08 17.08.2026 Пн
1 мин
Степень нанесенного россиянам ущерба сейчас уточняется
aimg Валерий Ульяненко
Украинские воины ударили по местам хранения и запуска вражеских дронов в Крыму Фото: украинский военный (Getty Images)
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Украинские военные в ночь на 17 августа поразили места хранения, подготовки и управления ударными дронами, а также пункт управления в Крыму и Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

По данным военных, этой ночью Силы обороны поразили ряд важных вражеских целей:

  • Гвардейское (Крым): успешно атаковано место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников. На территории объекта был зафиксирован пожар;
  • Новофедоровка (Крым): поражена наземная станция управления вражескими беспилотниками типа "Орион";
  • Оленевка (Крым): под ударом оказался наземный ретранслятор, который использовался для управления дронами-камикадзе типа "Герань"/"Гербера";
  • Тендровская коса (Херсонская область): поражен пункт коммуникации и питания вражеского ретранслятора дронов.

"Степень нанесенного ущерба уточняется. Работа по ключевым военным целям противника продолжается", - подчеркнули в Генштабе.

Напомним, в Минобороны заявили, что Силы обороны эффективно используют имеющиеся ресурсы. По данным ведомства, на поражение одного российского солдата тратилось около 3 тысяч долларов.

Ранее командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди заявил, что Россия продолжает увеличивать количество ракетных и дроновых атак по Украине. В то же время, украинские военные наращивают удары по вражеским военным объектам и логистическим центрам в тылу противника.

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