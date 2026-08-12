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Флот РФ и терминалы под ударом: OSINT-аналитики показали попадание в Новороссийск

19:48 12.08.2026 Ср
3 мин
Атака затронула сразу несколько объектов российской военной и портовой инфраструктуры
aimg Мария Науменко
Флот РФ и терминалы под ударом: OSINT-аналитики показали попадание в Новороссийск Фото: последствия атаки на Новороссийск (коллаж РБК-Украина)
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В Новороссийске после массированной атаки дронов зафиксировали вероятные поражения военных кораблей, зернового и нефтяного терминалов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "КиберБорошно".

OSINT-аналитики проанализировали спутниковые снимки Новороссийска после атаки 12 августа и заявили о поражении ряда важных объектов. Среди них – зерновой терминал НКХП, база ВМФ РФ и нефтеэкспортный терминал "Шесхарис".

Флот РФ и терминалы под ударом: OSINT-аналитики показали попадание в НовороссийскФото: спутниковые снимки последствий атаки на базу ВМС РФ, НКХП и терминал "Шесхарис" в Новороссийске (t.me/kiber_boroshno)

Поражение на зерновом терминале

На территории НКХП можно увидеть многочисленные поражения зернохранилищ и объектов транспортной инфраструктуры, в частности элеваторов.

НКХП является одним из трех основных зерновых терминалов Новороссийска. По данным аналитиков, он снабжает около 12% российского экспорта зерна.

В то же время, спутниковые снимки не показали поражений двух других крупных зерновых терминалов города - НЗТ и КСК. В общей сложности три терминала обеспечивают около 40% экспорта российского зерна.

Флот РФ и терминалы под ударом: OSINT-аналитики показали попадание в НовороссийскФото: спутниковые снимки зернового и мазутного терминалов НКХП в Новороссийске (t.me/kiber_boroshno)

Что произошло с кораблями РФ

Отдельно аналитики проанализировали территорию базы ВМФ РФ в Новороссийске. Там они обнаружили возможные поражения нескольких кораблей и судов.

В частности, речь идет о фрегатах проекта 11356Р "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", тральщике проекта 266М, опытном судне "Виктор Чероков", патрульном корабле проекта 22160 и разведывательном корабле "Приазовье". Также на снимках заметно вероятно пораженное сухогруз.

Флот РФ и терминалы под ударом: OSINT-аналитики показали попадание в НовороссийскФото: спутниковые снимки вероятно пораженных кораблей ВМФ РФ в Новороссийске (t.me/kiber_boroshno)

На "Адмирале Макарове" могли быть повреждены участки у пусковых установок ракет "Калибр" и задней надстройки с радарными системами. На "Адмирале Эссене" вероятное поражение также зафиксировали в районе пусковых установок.

Кроме того, аналитики сообщили о нескольких поражениях наземной инфраструктуры 4-й бригады подлодок РФ.

Повреждения на "Шесхарисе"

Еще одним объектом атаки стал нефтеэкспортный терминал "Шесхарис". По спутниковым снимкам, удары могли прийтись на его основные причалы, в том числе причал №1, обслуживающий большие танкеры классов Aframax и Suezmax.

Также, по оценке аналитиков, во время атаки мог быть поражен танкер класса Aframax, находившийся у терминала.

На снимках видны следы горения, обилие пожарной пены и нефтяные пятна в воде.

Флот РФ и терминалы под ударом: OSINT-аналитики показали попадание в НовороссийскФото: спутниковые снимки нефтеэкспортного терминала "Шесхарис" в Новороссийске (t.me/kiber_boroshno)

Атака Украины на Новороссийск

Напомним, в ночь на 12 августа Силы обороны Украины нанесли удар по военно-морской базе РФ в Новороссийске. Речь идет об одном из ключевых опорных пунктов русского флота на Черном море.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, операцию провели на расстоянии более 300 км от линии фронта.

В ходе атаки использовали реактивные дроны "Паляница", ракеты "Нептун" и морские безэкипажные системы.

После удара работу зернового терминала в Новороссийске приостановили .

Впоследствии в городе ввели режим чрезвычайной ситуации : из-за повреждения двух водоводов временно прекратили подачу воды. Также в Новороссийске возникло несколько пожаров, а над городом образовался значительный дымовой занавес.

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