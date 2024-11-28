По несколько очередей одновременно: в "Укрэнерго" дали графики отключения на 29 ноября
В Украине в пятницу, 29 ноября, свет будут выключать на протяжении всех суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Завтра, 29 ноября, время применения и объем мер ограничения для бытовых потребителей будут такими:
- 00:00 – 06:00 – одна очередь отключений;
- 06:00 – 14:00 – две очереди отключений;
- 14:00 – 18:00 – три очереди отключений;
- 18:00 – 22:00 – две очереди отключений;
- 22:00 – 24:00 – одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать на протяжении всех суток.
В "Укрэнерго" напомнили, что причина временного усиления ограничений – это повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.
Все энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу.
Массированная атака 28 ноября
Утром четверга, 28 ноября, Российская федерация нанесла масштабный удар по территории Украины. В этот раз во время воздушного нападения было обнаружено 188 средств.
Впоследствии выяснилось, что в результате атаки было зафиксировано 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора.
Подробно о том, как долго будут длиться жесткие графики отключений в Украине – читайте в материале РБК-Украина.
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