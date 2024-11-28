По декілька черг одночасно: в "Укренерго" дали графіки відключення на 29 листопада

В Україні у п'ятницю, 29 листопада, світло будуть вимикати протягом всієї доби. Одночасно будуть діяти декілька черг відключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Завтра, 29 листопада, час застосування і обсяг заходів обмеження для побутових споживачів будуть такими: 00:00 - 06:00 - одна черга відключень;

06:00 - 14:00 - дві черги відключень;

14:00 - 18:00 - три черги відключень;

18:00 - 22:00 - дві черги відключень;

22:00 - 24:00 - одна черга відключень. Для промисловості і бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть протягом всієї доби. В "Укренерго" нагадали, що причина тимчасового посилення обмежень - це пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада. Наразі всі енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу.