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Дефолт США уже летом? Почему Америка снова на грани банкротства

Вашингтон, Вторник 17 июня 2025 06:00
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Дефолт США уже летом? Почему Америка снова на грани банкротства Министр финансов США Скотт Бессент (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов

США уже в ближайшее время могут столкнуться с отсутствием средств на покрытие своих долговых обязательств. Последствием такой ситуации станет дефолт.

Подробнее о рисках дефолта и его причинах – в материале РБК-Украина.

Министр финансов США Скотт Бессент уверяет, что дата "X", когда закончится лимит средств для погашения госдолга, наступит в середине или в конце лета. Ранее в Конгрессе США прогнозировали, что дефолт может случиться в августе или сентябре.

Что можно сделать, чтоб избежать дефолта?

Сейчас госдолг США уже превышает установленный лимит в 36,1 трлн долларов и приближается к 37 трлн долларов. Чтобы избежать банкротства, Конгресс должен или отменить потолок госдолга, или увеличить его в ближайшие недели.

Угроза дефолта в США не исключительная ситуация – она возникает почти каждый год. В последний раз такое было в 2023 году. Тогда, чтобы избежать кризиса, Конгресс приостановил действия ограничения госдолга в 31,4 трлн долларов до 2025 года. С января текущего года был введен новые потолок – 36,1 трлн долларов.

Почему растет госдолг США?

Долг США состоит из внутреннего и публичного долга. Внутренний возникает из-за роста социальных выплат, которые не покрываются бюджетными поступлениями. Такой долг составляет более 20% общего размера госдолга.

Остальная часть – обязательства по казначейским бумагам, принадлежащим как частным держателям, так и другим государствам, которые хранят свои резервы в долларах. Крупнейшими держателями ценных бумаг США являются Китай и Япония, на долю которых приходится порядка 1,7 трлн долларов.

Таким образом, долг США может расти по нескольким причинам. Среди них – дефицит бюджета из-за превышения государственных расходов над доходами. Для финансирования этого дефицита правительство может занимать деньги, выпуская облигации, которые покупают иностранные инвесторы и правительства.

Вторая причина – внешнеторговый дефицит, который в 2024 году составил 918,4 трлн долларов. Для финансирования импорта США приходится занимать средства за границей.

Низкие процентные ставки в США делают заимствования более привлекательными как для правительства, так и для частного сектора. Это тоже приводит к увеличению долговых обязательств.

Доллар является одной из основных резервных валют. И поскольку многие страны, в том числе и Украина, хранят свои резервы в долларах, это также приводит к росту внешнего долга США.

Может ли реально наступить дефолт?

Вероятность реального дефолта США практически нулевая. Об этом говорит и сам министр финансов страны, и эксперты, с которыми пообщалось РБК-Украина.

Еще в мае Бессент заявлял, что предпримет все меры, чтобы не допустить долгового кризиса. "Мы добьемся того, чтобы потолок госдолга был поднят", - заявлял министр финансов США. Таким образом, его предупреждения о вероятности дефолта могут быть инструментом подталкивания конгрессменов к скорейшему принятию решения, считает заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса.

"Он (министр финансов США - ред.) говорит о дефолте, чтобы стимулировать Конгресс побыстрее проголосовать. Никаких серьезных угроз дефолта в США нет. Такая ситуация у них возникает регулярно, когда они доходят до потолка установленного размера госдолга. Потом голосуют, чтобы его преодолеть. Это чисто техническое голосование", – отметил Фурса.

Глава аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий считает, что тема дефолта была подстегнута снижением рейтинга США агентством Moody's и "красивым", по словам Дональда Трампа, налоговым законопроектом. Этот документ, хотя и сокращает некоторые социальные расходы, все равно увеличивает госдолг США более чем на 3,3 трлн долларов в течение следующего десятилетия.

Но пока дефолт США маловероятен, считает Паращий. "Если уж говорить о том, когда или при каких условиях может наступить дефолт в США, то это может быть разве что в случае какой-то очень большой войны, которая сделает государственные расходы крайне неконтролируемыми", – считает он.

Таким образом, пока за финансовые возможности США переживать не стоит. Практически все аналитики довольно скептически относятся к реальной перспективе дефолта страны, которая самостоятельно печатает фактически основную мировую валюту.

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