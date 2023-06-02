Сенат принял закон о повышении госдолга США

Сенат принял закон о приостановлении ограничения долга США и ограничении государственных расходов до выборов 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В Соединенных Штатах Америки сенаторы проголосовали за соглашение, достигнутое президентом Джо Байденом и руководителем республиканского большинства в Палате представителей Маккарти о приостановлении действия потолка госдолга до 1 января 2025 года.

63 проголосовали "за", 36 – "против". Закон вступит в силу после его подписания президентом Байденом.

Угроза первого в истории дефолта США

По расчетам Министерства финансов, если бы проблему потолка долга решить не удалось, уже 5 июня у правительства не было бы денег для финансирования всех его обязательств.

Белый дом и лидеры республиканцев в Конгрессе активно работали для консолидации поддержки вокруг предыдущего соглашения о повышении лимита заимствований во избежание первого в истории дефолта.