Конгресс США урезает 9,4 млрд долларов на помощь другим странам и СМИ

Палата представителей поддержала отмену 9,4 млрд долларов на помощь другим странам и поддержку СМИ. Хотя голосование не было легким.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Голосование в Палате представителей едва не провалилось. Однако спикер Майк Джонсон исправил ситуацию. Он отвел в сторону конгрессмена Ника Лалоту, который голосовал "против" После их разговора тот изменил мнение и проголосовал "за".

Таким образом Палата представителей, где большинство имеет Республиканская партия, поддержала отмену 9,4 млрд долларов на иностранную помощь и общественное радиовещание.