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Конгресс США урезает 9,4 млрд долларов на помощь другим странам и СМИ

Вашингтон, Пятница 13 июня 2025 07:25
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Конгресс США урезает 9,4 млрд долларов на помощь другим странам и СМИ Фото: спикер Палаты представителей США Майк Джонсон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Палата представителей поддержала отмену 9,4 млрд долларов на помощь другим странам и поддержку СМИ. Хотя голосование не было легким.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Голосование в Палате представителей едва не провалилось. Однако спикер Майк Джонсон исправил ситуацию. Он отвел в сторону конгрессмена Ника Лалоту, который голосовал "против" После их разговора тот изменил мнение и проголосовал "за".

Таким образом Палата представителей, где большинство имеет Республиканская партия, поддержала отмену 9,4 млрд долларов на иностранную помощь и общественное радиовещание.

Как отмечается, это был первый раз, когда Конгресс официально поддержал сокращение бюджета, которые предложил Илона Маска.

Замораживание помощи через USAID

Администрация президента США Дональда Трампа в первые дни работы приостановила финансирование международной помощи через агентство USAID.

У Трампа настроены либо ликвидировать агентство, либо значительно ограничить его полномочия. Также США проверят целесообразность предоставления гуманитарной помощи.

Как известно, офис USAID в Украине также прекратил работу. По данным СМИ, в Белом до сих пор пока не обсуждают продолжение военной помощи.

Но у Трампа готовят первую продажу оружия Украине на 50 млн долларов или больше.

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