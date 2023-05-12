Возможен ли дефолт в США и как политическая борьба в Вашингтоне скажется на Украине

Дефолт по государственному долгу в США крайне маловероятен. Однако политическая борьба между демократами и республиканцами может сказаться на финансовой поддержке Украины.

По его словам, сейчас ситуация максимально похожа на 2011 год, когда угроза дефолта привела к снижению кредитного рейтинга правительства США.

"Опасность дефолта серьезнее, чем обычно. Но крайне маловероятно, что не договорятся между собой (республиканский Конгресс и Белый дом, - ред.)", - сказал он.

Найман отметил, что борьба за бюджет в США отражает противоречия между Дональдом Трампом и Джо Байденом перед президентскими выборами, которые состоятся в ноябре 2024 года. "В основном протрамповская политическая группировка выступает против договоренностей с Байденом", - добавил эксперт.

Он считает, что стороны, скорее всего, договорятся о каком-то компромиссе до конца 2024 года. "Впереди два бюджетных периода. До января 2025 года они не смогут принять какое-то решение. Значит, будут принимать тактические решения. Мы вступили в этот тяжелый период. Это предвыборный период в США", - сказал он.

Найман не исключает, что политическая борьба в США может сказаться на поддержке Украины. "Отдельный вопрос - это финансовая поддержка США в 2024 году, потому что этот год все закрыто, а на 2024 год надо уже сегодня думать. И это политическое противостояние делает более опасным следующий год", - сказа он, отметив, что Украине желательно победить и закончить войну в этом году.

Эксперт напомнил, что любые проблемы в США негативно отражаются на мировой экономике, в том числе на Украине и ценах на ее экспорт.

В то же время, в краткосрочном периоде проблемы с госдолгом в США на валютном рынке Украины не скажутся. "Это приведет к турбулентности на мировых валютных рынках. Но у нас действуют ограничения. Если бы не они, тогда можно было бы ожидать роста курса доллара", - сказал Найман.