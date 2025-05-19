Нефть подешевела на фоне переговоров по Украине и снижения кредитного рейтинга США

Цены на нефть снизились на фоне переговоров о прекращении войны России против Украины и снижения кредитного рейтинга США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Brent упала 19 мая на 1,1% до 65 долларов за баррель, в то время как West Texas Intermediate торговалась около 62 долларов

Рискованные активы в целом ослабли после того, как агентство Moody's Ratings лишило правительство США его высшего кредитного рейтинга. Понижение рейтинга вслед за другими крупными агентствами рискует усилить растущую обеспокоенность Уолл-стрит по поводу рынка суверенных облигаций США и замедления экономики.

Кроме того, президент США Дональд Трамп и Владимир Путин сегодня проведут телефонный разговор, хотя Путин, возможно, считает, что он одерживает верх в боевых действиях, и поэтому вряд ли пойдет на уступки, пишет Bloomberg.

"Хотя сегодня утром нефть марки Brent упала, на удивление, она не теряет так много стоимости, учитывая снижение фьючерсы на американские фьючерсы", - сказал Бьярне Шилдроп.

Цены на сырую нефть подскочили за последние две недели на фоне возросшей неопределенности относительно хода переговоров между США и Ираном и после ударов Израиля по удерживаемым хуситами районам Йемена, которые вызвали обещания ответных действий.

Фьючерсы по-прежнему ниже более чем на 10% в этом году, поскольку торговая война Трампа угрожает спросу, а ОПЕК+ возвращает приостановленную добычу на рынок, который, по прогнозам, будет перенасыщен в конце этого года.

Снижение рейтинга США

Moody's объявило вечером 16 мая, что лишает американское правительство наивысшего кредитного рейтинга, понизив страну с Aaa до Aa1.

Многие ожидали такого шага Moody's - дефицит федерального бюджета приближается к 2 трлн долларов в год, или более 6% ВВП. Рейтинговая компания обвинила сменявших друг друга президентов и законодателей Конгресса в раздувающемся дефиците бюджета, который не показывал никаких признаков сокращения.

Понижение рейтинга рискует усилить растущую обеспокоенность Уолл-стрит по поводу рынка суверенных облигаций США, поскольку президент Дональд Трамп пересматривает торговые соглашения и разрушает устоявшиеся партнерства.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на четыре базисных пункта до 4,52%, а их 30-летние эквиваленты выросли на шесть базисных пунктов до 5,00%.

Рост доходности казначейских облигаций также затруднит правительству возможность сокращать расходы за счет увеличения процентных платежей, а также создаст угрозу ослабления экономики за счет повышения ставок по кредитам, таким как ипотечные кредиты и кредитные карты.

Министр финансов США Скотт Бессент преуменьшил обеспокоенность по поводу государственного долга США и инфляционного воздействия тарифов, заявив, что администрация Трампа полна решимости сократить федеральные расходы и стимулировать рост экономики. Бессент сказал: "Moody's - это запаздывающий индикатор - именно так все думают о кредитных агентствах".

Президент Европейского центрального банка Кристина Лагард заявила, что недавнее падение доллара по отношению к евро противоречит здравому смыслу, но отражает -неопределенность и потерю доверия к политике США среди определенных сегментов финансовых рынков.