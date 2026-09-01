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Украинцев призвали сделать запас еды и питьевой воды на 7-12 дней

16:24 01.09.2026 Вт
2 мин
Для того, чтобы пища не портилась, важно соблюдать условия хранения
aimg Валерий Ульяненко
Украинцев призвали сделать запас еды и питьевой воды на 7-12 дней Фото: ликвидация последствий вражеского удара по продуктовым складам (Getty Images)
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Украинцам следует держать дома запас питьевой воды и продовольствия на 7-12 дней из-за угрозы вражеских обстрелов. В то же время, скупать продукты на месяцы вперед не нужно, поскольку дефицита нет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Госпродпотребслужбы в Киеве Анатолий Катеренчук в эфире "Новини.LIVE".

По словам чиновника, враг регулярно наносит удары не только по критической инфраструктуре, но и по логистическим складам. Поэтому ситуация может резко меняться в любой день.

Для автономного обеспечения жизнедеятельности дома необходимо иметь умеренный неприкосновенный запас:

  • питьевой воды: наличие обязательно, а объем рассчитывается индивидуально в зависимости от ежедневных потребностей каждого человека;
  • продуктов питания: набор базовых продуктов ежедневного потребления в расчете на 7-12 суток.

"Конечно, не нужно хаотично и панически закупать продукты в месяц и больше. Они имеют свой срок годности, поэтому нужно следить не только за количеством, но и качеством", - подчеркнул Катеренчук.

Почему не стоит закупать крупы мешками

Делать большие запасы круп или других базовых товаров нет смысла. Украина стабильно входит в топ-10 мировых производителей зерновых культур, поэтому внутренних запасов вполне достаточно.

"Дефицита продуктов у нас нет и не будет. Даже если какой-то товар временно исчезнет с полок, его всегда заменят импортом из другой страны. РФ как раз работает над тем, чтобы создать панику и хаос, чтобы люди отвлекались от жизненных вопросов", - пояснил глава Госпродпотребслужбы.

Правильное хранение запасов

Катеренчук объяснил, что для того, чтобы еда не портилась и была безопасной для здоровья, важно соблюдать условия хранения.

"Мы не привязываемся к чему-то особенному, мы понимаем, что если это мясная продукция, она должна храниться в соответствующем температурном режиме. Если это какие-то крупы, они также должны храниться в должном месте", - отметил он.

Глава Госпродпотребслужбы добавил, что упакованные фабричные продукты питания имеют срок годности и условия хранения.

Он отметил, что место для хранения круп или подсолнечного масла должно быть прохладным, темным и обязательно сухим. При этом крупы должны храниться в герметичном сосуде.

Напомним, российские удары по продовольственной инфраструктуре заставляют бизнес менять логистические маршруты, что может отразиться на стоимости продуктов.

В Минагрополитики прогнозируют рост цен максимум на 2,5%, в то же время представители рынка ожидают подорожания отдельных категорий на 3-12%.

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