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Главная » Новости » Война в Украине

Россия ударила по ТРЦ на Днепропетровщине (фото)

08:54 25.08.2026 Вт
1 мин
Из-за удара вспыхнули пожары сразу на двух локациях
aimg Елена Чупровская
Россия ударила по ТРЦ на Днепропетровщине (фото) Фото: В Днепропетровской области ночью россияне ударили по торговому центру (facebook.com DSNSSUMY)
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Ночью 25 августа россияне нанесли удар по торгово-развлекательному центру в Днепропетровской области. Из-за атаки возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Что произошло ночью

Атака произошла в Слобожанском Днепровском районе. Из-за удара вспыхнули пожары сразу на двух участках - рядом с торгово-развлекательным центром и внутри самого здания.

Спасатели ГСЧС выехали на место и ликвидировали оба возгорания.

В результате атаки пострадали грузовой автомобиль и внутренняя отделка торгово-развлекательного центра.

Фото: последствия атаки на Слобожанское (t.me/dsns_telegram)

О пострадавших людях информация не поступала.

Что предшествовало ночной атаке

Напомним, этой же ночью россияне ударили сразу по четырем областным центрам - Киеву, Харькову, Запорожью и Днепру.

В Харькове из-за ракетного удара погиб человек, а в столице и Запорожье повреждены жилые дома.

Между тем, постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совбеза призвал принять резолюцию, которая потребует от России немедленно прекратить боевые действия и вывести войска с украинской территории.

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