Россия ударила по ТРЦ на Днепропетровщине (фото)
Ночью 25 августа россияне нанесли удар по торгово-развлекательному центру в Днепропетровской области. Из-за атаки возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Что произошло ночью
Атака произошла в Слобожанском Днепровском районе. Из-за удара вспыхнули пожары сразу на двух участках - рядом с торгово-развлекательным центром и внутри самого здания.
Спасатели ГСЧС выехали на место и ликвидировали оба возгорания.
В результате атаки пострадали грузовой автомобиль и внутренняя отделка торгово-развлекательного центра.
О пострадавших людях информация не поступала.
Что предшествовало ночной атаке
Напомним, этой же ночью россияне ударили сразу по четырем областным центрам - Киеву, Харькову, Запорожью и Днепру.
В Харькове из-за ракетного удара погиб человек, а в столице и Запорожье повреждены жилые дома.
Между тем, постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совбеза призвал принять резолюцию, которая потребует от России немедленно прекратить боевые действия и вывести войска с украинской территории.