ua en ru
Чт, 16 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Дефицит топлива: на АЗС в России начали продавать разбавленный бензин

Россия, Четверг 16 октября 2025 19:25
UA EN RU
Дефицит топлива: на АЗС в России начали продавать разбавленный бензин Фото: на российских автозаправках дефицит топлива (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

В России на заправках начал появляться разбавленный бензин из-за дефицита горючего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

По словам главы Союза автосервисов РФ Юрия Валько, махинации с топливом уже приводят к поломке автомобилей, о чем сообщают владельцы машин китайского бренда Geely.

"Производители российского бензина начали экономить на качестве из-за невозможности повышать цены. Между этими слухами и тем, что произошло, есть связь. Многие начали повышать октановое число за счет каких-то добавок из-за экономической ситуации на фоне дефицита в отдельных регионах", - сказал Валько.

Как заметил Валько, подобное происходило в России на рубеже нулевых и десятых годов на отдельных заправках.

Украина выжигает российские нефтезаводы

Причина перебоев с топливом - усиление атак Украины на российские НПЗ. Известно, что только с начала октября украинские дроны по меньшей мере четыре раза атаковали нефтезаводы РФ и вывели атакованные объекты из строя. В сентябре было восемь атак, в августе - 14.

С августа по конец сентября не менее 10 НПЗ вынуждены были частично или полностью прекратить работу, не менее 10% мощности нефтезаводов было потеряно.

Напомним, в течение августа-сентября из-за ситуации с топливом в РФ закрылись 360 АЗС.

Сейчас каждая 50-я АЗС в России больше не продает бензин, а власти России в связи с дефицитом топлива решили продлить до конца октября запрет на продажу бензина за границу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация АЗС Бензин Топливо
Новости
Трамп объявил о "прорыве" и анонсировал новый саммит с Путиным в Будапеште
Трамп объявил о "прорыве" и анонсировал новый саммит с Путиным в Будапеште
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит