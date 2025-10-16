Дефіцит пального: на АЗС у Росії почали продавати розбавлений бензин

У Росії на заправках почав з’являтися розбавлений бензин через дефіцит пального.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

За словами глави Союзу автосервісів РФ Юрія Валька, махінації з паливом уже призводять до ламання автомобілів, про що повідомляють власники машин китайського бренду Geely.

"Виробники російського бензину почали економити на якості через неможливість підвищувати ціни. Між цими чутками і тим, що сталося, є зв'язок. Багато хто почав підвищувати октанове число за рахунок якихось добавок через економічну ситуацію на тлі дефіциту в окремих регіонах", - сказав Валько.

Як зауважив Валько, подібне відбувалося в Росії на межі нульових і десятих років на окремих заправках.

Україна випалює російські нафтозаводи

Причина перебоїв з паливом - посилення атак України на російські НПЗ. Відомо, що тільки з початку жовтня українські дрони щонайменше чотири рази атакували нафтозаводи РФ та вивели атаковані об'єкти з ладу. У вересні було вісім атак, у серпні - 14.

З серпня по кінець вересня не менше 10 НПЗ змушені були частково, або повністю припинити роботу, щонайменше 10% потужності нафтозаводів було втрачено.