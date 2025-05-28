Дефицит картошки в Беларуси: Лукашенко жалуется, а Путин не верит

Беларусь, которая славилась картофелем, вдруг столкнулась с дефицитом этого овоща. У Лукашенко признают, что "почти все продали в Россию" и просят белорусов "сажать больше". Тем временем режим вынужденно открывает импорт из стран ЕС, которые еще вчера называл "недружественными".

Как Лукашенко погрузил свою страну в "картофельный дефицит", угождая Путину - собрало РБК-Украина в материале ниже.

Главное:

Почему в Беларуси возник дефицит картофеля?

Когда проблему признал самопровозглашенный президент?

Как Лукашенко винит фермеров, а сам продает все в Россию?

Путин сам удивился, что у Беларуси нет картофеля?

Режим Лукашенко вынужден покупать картошку у стран ЕС, которые называет "недружественными"?

Почему в Беларуси появился дефицит картошки?

Последние месяцы белорусы из разных регионов массово жаловались на дефицит и качество картофеля в магазинах. В апреле Минск разрешил увеличить цены на корнеплод, а также капусту и лук.

Как пишет белорусский интернет-портал "Зеркало", этой проблемой в феврале озаботились даже в правительстве страны.

Мол, Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь неоднократно получало жалобы на проблемы поставок из стабилизационных фондов в рамках уже заключенных договоров.

Сами производители объясняют: отгружать овощи и фрукты в фонды по цене, которую предлагает государство, им невыгодно. Поэтому они или продают товар дороже на рынках, или отправляют на экспорт.

Фото: Лукашенко признал дефицит и хочет, чтобы белорусы "сажали больше картошки" (president.gov.by)

Лукашенко сказал белорусам "сажать больше картошки"

В начале мая дефицит картофеля признал и самопровозглашенный президент республики Александр Лукашенко. Тогда он обвинил местных фермеров, которые, как утверждал диктатор, переориентировались на экспорт в Россию, где цена на картофель значительно выше (в РФ за год картошка подорожала на 133%).

Еще в феврале Лукашенко поручал правительству "разобраться" с ростом цен на картофель и требовал сформировать продовольственные резервы, но это задание так и не было выполнено.

На прошлой неделе глава диктатор обратился к белорусам с призывом сажать на своих приусадебных участках как можно больше картошки, чтобы "избежать проблем из-за заморозков".

"Советую этим заниматься, еще время есть. Семена есть. Это надо довести до всех. Спрос на картофель будет колоссальным", - заявил Лукашенко, сославшись на проблемы с урожаем у основного торгового партнера - России. "Всю картошку продали в Россию" О нехватке картофеля в стране сообщил и российский диктатор Владимир Путин. На заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" 27 мая он признал: в РФ наблюдается дефицит продукта, вызванный снижением урожайности, что привело к рекордному росту цен. "Картофеля же у нас не хватает, оказывается. Говорил с Александром Григорьевичем Лукашенко - он говорит: "У нас уже все продали в Россию", - рассказал Путин. В результате в 2024 году Беларусь стала крупнейшим поставщиком этого овоща в Россию. Согласно российской статистике, поставки белорусского картофеля выросли на 60,8% и достигли рекордного объема - более 170 тысяч тонн. Пресс-служба Лукашенко в свою очередь отреагировала на удивление главы Кремля отсутствием картофеля в Беларуси. В Телеграм-канале, который ведет пресс-служба белорусского диктатора появился ролик с российского совещания с припиской: "Путину рассказали, что в Беларуси картошка закончилась". "Если что, мы уже новую посадили", - "отшутились" у Лукашенко, в очередной раз подтвердив тем самым проблему с картошкой в стране. Фото: у Лукашенко говорят, что всю картошку продали в РФ, а Путин не верит (Getty Images) В то же время, пишет The Moscow Times, в России рост цен на картофель продолжает бить рекорды. По итогам прошлого года, по данным Росстата, продукт подорожал в магазинах на 92%. Но уже к маю розничная стоимость овощей выросла год к году на 166,5%, возглавив "топ" по продуктовой инфляции. Годовой рост цен стал рекордным за все время доступной открытой статистики (с 2002 года). При этом по оптовой стоимости картофеля Россия стала мировым "лидером". "Картофельная инфляция" ускоряется у россиян вследствие резкого падения урожая из-за заморозков и засухи: в 2024 году в России собрали 7,3 млн тонн картофеля, что на 1,2 млн тонн меньше, чем годом ранее.

Беларусь будет закупать картофель у стран Европы, которые называет "недружественными"

Учитывая "картофельный дефицит" режим Лукашенко был вынужден снять ограничения на ввоз ряда сельскохозяйственных товаров, включая картофель, из стран Евросоюза, которые белорусский диктатор называет "недружественными".

"В соответствии с постановлением, начиная с 27 мая, разрешен импорт картофеля, яблок, лука и капусты с территории "недружественных стран", - говорится в сообщении белорусского правительства.

У Лукашенко придумали свою "отмазку" тому, почему режим прибегнул к такому шагу. Там объясняют, что решение якобы стало "ответом" на недавнее повышение Европой торговых пошлин на сельхозпродукцию из Беларуси. В то же время в правительстве отметили, что таким образом Минск снова демонстрирует "открытость, миролюбие и принцип добрососедства", аналогично решению о безвизовом въезде для граждан государств ЕС.

Что предшествовало "картофельному" кризису в Беларуси

Беларусь десятилетиями имела имидж "картофельного" государства. Страна ранее стабильно входила в мировой топ по его выращиванию и потреблению. Ежегодно белорусы выращивали от 5 до 7 миллионов тонн картофеля, и часть этого урожая шла на экспорт - прежде всего в Россию.

В народе картофель называют "вторым хлебом", а белорусов - в шутку "бульбашами". Национальная кухня Беларуси щедро использует этот овощ: от драников до запеканок. Но с 2022 года, ситуация начала меняться. Фермеры сократили посадки, потому что государственные закупочные цены стали экономически невыгодными.

Сезон картофеля 2023-2024 годов в Беларуси оказался неблагоприятным из-за заморозков, засухи и нестабильной логистики. Дополнительно выросли поставки в Россию, которая после собственного дефицита скупает картофель где только может, платя больше.

Эти факторы привели к парадоксальной ситуации: впервые за десятилетие Беларусь начала испытывать дефицит собственного стратегического продукта, а в магазинах и на базарах выросли цены и исчезло привычное качество.