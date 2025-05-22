Лукашенко готовится к овощному "апокалипсису": приказал белорусам сажать еще больше картофеля

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА .

Как пишет издание, Лукашенко заявил, что в этом году в Беларуси были неблагоприятные условия для аграриев и призвал использовать оставшееся время для посадки картофеля.

"Советую этим заниматься, еще время есть. Семена есть. Это надо довести до всех. Спрос на картофель будет колоссальным", - заявил Лукашенко, сославшись на проблемы с урожаем у основного торгового партнера - России.

Лукашенко считает, что майские заморозки нанесли ущерб урожаю, однако ситуация остается контролируемой.

"Катастрофы нет", - подчеркнул он.

Он также призвал увеличивать посадки лука и других овощей, включая морковь и свеклу, отметив, что спрос на них сохранится как внутри страны, так и за ее пределами.