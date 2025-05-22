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Лукашенко готовится к овощному "апокалипсису": приказал белорусам сажать еще больше картофеля

Четверг 22 мая 2025 22:46
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Лукашенко готовится к овощному "апокалипсису": приказал белорусам сажать еще больше картофеля Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко призвал граждан его страны использовать оставшееся время для посадки картофеля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

Как пишет издание, Лукашенко заявил, что в этом году в Беларуси были неблагоприятные условия для аграриев и призвал использовать оставшееся время для посадки картофеля.

"Советую этим заниматься, еще время есть. Семена есть. Это надо довести до всех. Спрос на картофель будет колоссальным", - заявил Лукашенко, сославшись на проблемы с урожаем у основного торгового партнера - России.

Лукашенко считает, что майские заморозки нанесли ущерб урожаю, однако ситуация остается контролируемой.

"Катастрофы нет", - подчеркнул он.

Он также призвал увеличивать посадки лука и других овощей, включая морковь и свеклу, отметив, что спрос на них сохранится как внутри страны, так и за ее пределами.

"Выборы" в Беларуси

Напомним, 26 января в Беларуси состоялись "выборы" президента, которые для Лукашенко стали уже седьмыми за его политическую карьеру. Сейчас он руководит страной уже более 30 лет.

Председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко сообщил, что за самопровозглашенного главу государства Александра Лукашенко на так называемых "выборах" проголосовали 86,82% избирателей.

Тем временем в ЕС отреагировали на "выборы", назвав их фиктивными.

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