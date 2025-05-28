Дефіцит картоплі у Білорусі: Лукашенко скаржиться, а Путін не вірить

Білорусь, яка славилася картоплею, раптом зіткнулася з дефіцитом цього овоча. У Лукашенка визнають, що "майже все продали до Росії" і просять білорусів "саджати більше". Тим часом режим вимушено відкриває імпорт з країн ЄС, які ще вчора називав "недружніми".

Як Лукашенко занурив свою країну в "картопляний дефіцит", догоджаючи Путіну - зібрало РБК-Україна в матеріалі нижче.

Чому в Білорусі з'явився дефіцит картоплі?

Останні місяці білоруси з різних регіонів масово скаржилися на дефіцит та якість картоплі у магазинах. У квітні Мінськ дозволив збільшити ціни на коренеплід, а також капусту та цибулю.

Як пише білоруський інтернет-портал "Дзеркало", цією проблемою у лютому перейнялися навіть в уряді країни.

Мовляв, Міністерство антимонопольного регулювання та торгівлі Республіки Білорусь неодноразово отримувало скарги на проблеми поставок зі стабілізаційних фондів у рамках вже укладених договорів.

Самі виробники пояснюють: відвантажувати овочі та фрукти у фонди за ціною, яку пропонує держава, їм невигідно. Тому вони чи продають товар дорожче на ринках, чи відправляють на експорт.

Фото: Лукашенко визнав дефіцит і хоче, аби білоруси "садили більше картоплі" (president.gov.by)

Лукашенко сказав білорусам "садити більше картоплі"

На початку травня дефіцит картоплі визнав і самопроголошений президент республіки Олександр Лукашенко. Тоді він звинуватив місцевих фермерів, котрі, як стверджував диктатор, переорієнтувалися на експорт до Росії, де ціна на картоплю значно вища (у РФ за рік картопля подорожчала на 133%).

Ще в лютому Лукашенко доручав уряду "розібратися" зі зростанням цін на картоплю та вимагав сформувати продовольчі резерви, але це завдання так і не було виконане.

Минулого тижня глава диктатор звернувся до білорусів із закликом садити на своїх присадибних ділянках якнайбільше картоплі, щоб "уникнути проблем через заморозки".

"Раджу цим займатися, ще час є. Насіння є. Це треба довести до всіх. Попит на картоплю буде колосальним", - заявив Лукашенко, пославшись на проблеми з урожаєм в основного торгового партнера - Росії. "Всю картоплю продали до Росії" Про нестачу картоплі в країні повідомив і російський диктатор Володимир Путін. На засіданні наглядової ради АНО "Росія - країна можливостей" 27 травня він визнав: у РФ спостерігається дефіцит продукту, спричинений зниженням урожайності, що призвів до рекордного зростання цін. "Картоплі ж у нас не вистачає, виявляється. Говорив із Олександром Григоровичем Лукашенком - він каже: "У нас уже все продали до Росії", - розповів Путін. У результаті у 2024 році Білорусь стала найбільшим постачальником цього овоча в Росію. Згідно з російською статистикою, поставки білоруської картоплі зросли на 60,8% і досягли рекордного обсягу - понад 170 тисяч тонн. Пресслужба Лукашенка своєю чергою відреагувала на подив глави Кремля відсутністю картоплі у Білорусі. У Телеграм-каналі, який веде пресслужба білоруського диктатора з'явився ролик із російської наради з припискою: "Путіну розповіли, що в Білорусі картопля закінчилася". "Якщо що, ми вже нову посадили", - "віджартувалися" у Лукашенка, вкотре підтвердивши тим самим проблему з картоплею в країні. Фото: у Лукашенка кажуть, що всю картоплю продали до РФ, а Путін не вірить (Getty Images) Водночас, пише The Moscow Times, у Росії зростання цін на картоплю продовжує бити рекорди. За підсумками минулого року, за даними Росстату, продукт подорожчав у магазинах на 92%. Але вже до травня роздрібна вартість овочів зросла рік до року на 166,5%, очоливши "топ" за продуктовою інфляцією. Річне зростання цін стало рекордним за весь час доступною відкритою статистикою (з 2002 року). При цьому за гуртовою вартістю картоплі Росія стала світовим "лідером". "Картопляна інфляція" прискорюється у росіян внаслідок різкого падіння врожаю через заморозки та посуху: у 2024 році в Росії зібрали 7,3 млн тонн картоплі, що на 1,2 млн тонн менше, ніж роком раніше.

Білорусь закуповуватиме картоплю у країн Європи, які називає "недружніми"

З огляду на "картопляний дефіцит" режим Лукашенка був вимушений зняти обмеження на ввезення низки сільськогосподарських товарів, включно з картоплею, з країн Євросоюзу, які білоруський диктатор називає "недружніми".

"Відповідно до постанови, починаючи з 27 травня, дозволено імпорт картоплі, яблук, цибулі та капусти з території "недружніх країн", - йдеться в повідомленні білоруського уряду.

У Лукашенка вигадали свою "відмазку" тому, чого режим вдався до такого кроку. Там пояснюють, що рішення буцімто стало "відповіддю" на нещодавнє підвищення Європою торгових мит на сільгосппродукцію з Білорусі. Водночас в уряді наголосили, що таким чином Мінськ знову демонструє "відкритість, миролюбність та принцип добросусідства", аналогічно рішенню про безвізовий в'їзд для громадян держав ЄС.

Що передувало "картопляній" кризі в Білорусі

Білорусь десятиліттями мала імідж "картопляної" держави. Країна раніше стабільно входила до світового топу за її вирощуванням і споживанням. Щороку білоруси вирощували від 5 до 7 мільйонів тонн картоплі, і частина цього врожаю йшла на експорт - передусім до Росії.

У народі картоплю називають "другим хлібом", а білорусів - жартома "бульбашами". Національна кухня Білорусі щедро використовує цей овоч: від дерунів до запіканок. Але з 2022 року, ситуація почала змінюватися. Фермери скоротили посадки, бо державні закупівельні ціни стали економічно невигідними.

Сезон картоплі 2023-2024 років у Білорусі виявився несприятливим через заморозки, посуху і нестабільну логістику. Додатково зросли поставки в Росію, яка після власного дефіциту скуповує картоплю де тільки може, платячи більше.

Ці фактори призвели до парадоксальної ситуації: вперше за десятиліття Білорусь почала відчувати дефіцит власного стратегічного продукту, а в магазинах і на базарах зросли ціни й зникла звична якість.