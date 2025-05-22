Европарламент одобрил заградительные пошлины на удобрения и агроподукцию из РФ и Беларуси
ЕС намерен предотвратить потенциальную угрозу продовольственной безопасности и ограничить финансирование Россией ее войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европарламента.
Европейский парламент проголосовал за введение запретительных пошлин на удобрения и определенную сельскохозяйственную продукцию из России и ее союзника Белоруссии
Тарифы на некоторые азотные удобрения вырастут за три года с 6,5% до суммы, эквивалентной примерно 100%, что фактически остановит торговлю. Для сельскохозяйственной продукции будет применяться дополнительная пошлина в размере 50%.
"Доходы от продажи российских и белорусских удобрений считаются прямым вкладом в войну против Украины", - говорится в сообщении Европарламента.
Повышение тарифов вступит в силу 1 июля
Новые пошлины
Более 70% потребления удобрений в ЕС в 2023 году пришлось на азотсодержащие продукты, а на Россию пришлось 25% импорта ЕС на сумму около 1,3 млрд евро.
Российское и белорусское зерно уже попало под запретительные пошлины в прошлом году. Новые пошлины распространяются на 15% импорта сельскохозяйственной продукции из России, ранее не облагаемой пошлинами, на сумму 380 млн евро. Сюда входит мясо, молочная продукция, фрукты и овощи.
Европейская комиссия заявила, что этот импорт, особенно удобрений, делает ЕС уязвимым для потенциальных принудительных мер со стороны России, которые могут поставить под угрозу продовольственную безопасность ЕС.
Импорт ЕС из Беларуси в 2023 году был более ограничен: 92 млн евро на сельскохозяйственную продукцию и 30 млн евро на удобрения.
Пошлины не затронут транзит российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений в третьи страны. ЕС до сих пор избегал введения санкций против них, чтобы не нарушать мировые поставки, особенно в развивающиеся страны.
Напомним, в 2023 году Россия экспортировала в блок 4,2 млн тонн зерна и масличных культур на сумму около 1,3 млрд евро.
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