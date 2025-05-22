ua en ru
Чт, 22 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Европарламент одобрил заградительные пошлины на удобрения и агроподукцию из РФ и Беларуси

Брюссель, Четверг 22 мая 2025 13:49
UA EN RU
Европарламент одобрил заградительные пошлины на удобрения и агроподукцию из РФ и Беларуси Фото: удобрения и зерно из РФ попали под пошлины ЕС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

ЕС намерен предотвратить потенциальную угрозу продовольственной безопасности и ограничить финансирование Россией ее войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европарламента.

Европейский парламент проголосовал за введение запретительных пошлин на удобрения и определенную сельскохозяйственную продукцию из России и ее союзника Белоруссии

Тарифы на некоторые азотные удобрения вырастут за три года с 6,5% до суммы, эквивалентной примерно 100%, что фактически остановит торговлю. Для сельскохозяйственной продукции будет применяться дополнительная пошлина в размере 50%.

"Доходы от продажи российских и белорусских удобрений считаются прямым вкладом в войну против Украины", - говорится в сообщении Европарламента.

Повышение тарифов вступит в силу 1 июля

Новые пошлины

Более 70% потребления удобрений в ЕС в 2023 году пришлось на азотсодержащие продукты, а на Россию пришлось 25% импорта ЕС на сумму около 1,3 млрд евро.

Российское и белорусское зерно уже попало под запретительные пошлины в прошлом году. Новые пошлины распространяются на 15% импорта сельскохозяйственной продукции из России, ранее не облагаемой пошлинами, на сумму 380 млн евро. Сюда входит мясо, молочная продукция, фрукты и овощи.

Европейская комиссия заявила, что этот импорт, особенно удобрений, делает ЕС уязвимым для потенциальных принудительных мер со стороны России, которые могут поставить под угрозу продовольственную безопасность ЕС.

Импорт ЕС из Беларуси в 2023 году был более ограничен: 92 млн евро на сельскохозяйственную продукцию и 30 млн евро на удобрения.

Пошлины не затронут транзит российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений в третьи страны. ЕС до сих пор избегал введения санкций против них, чтобы не нарушать мировые поставки, особенно в развивающиеся страны.

Напомним, в 2023 году Россия экспортировала в блок 4,2 млн тонн зерна и масличных культур на сумму около 1,3 млрд евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация
NEWS
Атака на Киев: обломки дрона упали на территории школы
Атака на Киев: обломки дрона упали на территории школы
DAILY
Эта война завершится поражением России — поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Эта война завершится поражением России — поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич