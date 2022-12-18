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Сегодня и завтра возможен значительный дефицит электроэнергии из-за холодной погоды

Новина українською →
Украина, Воскресенье 18 декабря 2022 21:39
Сегодня и завтра возможен значительный дефицит электроэнергии из-за холодной погоды Фото: дефицит электроэнергии обусловлен холодной погодой (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Из-за низких температур в эти дни возросло потребление электроэнергии, что повлекло за собой ее значительный дефицит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в эфире телемарафона "Єдині новини".

"В основном это - фактор температуры окружающей среды. Хочу сказать, что холодно будет и завтра, в понедельник, как мы знаем из прогнозов погоды, поэтому сегодня и завтра дефицит будет значительным. Особенно завтра, поскольку будет рабочий день, кроме того, ожидаются достаточно сильные морозы”, - заметил Кудрицкий, объясняя, почему увеличился в воскресенье объем потребления электроэнергии.

По его словам, в "Укрэнерго" ожидают уменьшение дефицита, поскольку и температура будет повышаться, и система лучше восстановится после недавних обстрелов.

Кудрицкий напомнил, что уже возобновили работу энергоблоки на всех находящихся на контролируемой территории страны АЭС. Однако существует еще некоторое ограничение по сетям, которые не могут выдать определенную часть своей мощности.

"За несколько дней и эти ограничения должны быть уменьшены. Как для обстрела более чем в 70 ракет, то, что мы имеем сегодня, это очень приличный результат. Не буду называть цифру, но восстановились мы достаточно неплохо на этот раз", - констатировал председатель правления "Укрэнерго".

Сегодня, 18 декабря, РБК-Украина сообщало об опровержении фейков, которые российские пропагандисты продолжают распространять о якобы "возобновлении экспорта" украинской электроэнергии.

Напомним, дефицит электроэнергии в системе остается значительным. При этом объемы потребления электроэнергии выросли.

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Укрэнерго
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