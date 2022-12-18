Сьогодні і завтра можливий значний дефіцит електроенергії через холодну погоду

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"В основному це - фактор температури навколишнього середовища. Хочу сказати, що холодно буде і завтра, у понеділок, як ми знаємо з прогнозів погоди, тому сьогодні і завтра дефіцит буде значним. Особливо завтра, оскільки буде робочий день, крім того, очікуються досить сильні морози”, - зауважив Кудрицький, пояснюючи, чому збільшився в неділю обсяг споживання електроенергії.

За його словами, в "Укренерго" очікують зменшення дефіциту, оскільки і температура підвищуватиметься, і система краще відновиться після нещодавніх обстрілів.

Кудрицький нагадав, що вже відновили роботу енергоблоки на всіх АЕС, які знаходяться на контрольованій території країни. Проте існує ще деяке обмеження по мережах, які не можуть видати певну частину своєї потужності.

"За кілька днів і ці обмеження мають бути зменшені. Як для обстрілу в більше ніж 70 ракет, те, що ми маємо сьогодні, це дуже пристойний результат. Не буду називати цифру, але відновилися ми досить непогано цього разу”, - констатував голова правління "Укренерго".