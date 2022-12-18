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В Украине выросли объемы потребления электроэнергии, дефицит остается значительным

Новина українською →
Воскресенье 18 декабря 2022 11:15
В Украине выросли объемы потребления электроэнергии, дефицит остается значительным Фото: в Украине выросли объемы потребления электроэнергии, дефицит остается значительным (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине выросли объемы потребления электроэнергии из-за снижения температуры и повреждения энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Отмечается, что сейчас идет процесс возобновления работы энергосистемы. При этом атомные станции уже вышли на плановую мощность за исключением оккупированной Запорожской АЭС, которая продолжает потреблять э/э для обеспечения безопасного режима остановки блоков.

"Объемы потребления электроэнергии увеличились по сравнению с субботой, что повлияло на показатели дефицита в системе. Причина - как повреждение объектов энергетической инфраструктуры во время 9 ракетного удара, так и сезонное понижение температуры", - говорится в сообщении.

Всем облэнерго доведены лимиты потребления. Отмечается, что при их превышении могут быть применены экстренные отключения.

Так, аварийно-восстановительные работы продолжаются по всей Украине в высоковольтных и распределительных сетях и на электростанциях. Но погодные условия (усиление морозов, сильный ветер) усложняют ремонтные работы.

Напомним, в Yasno рассказали, в каких районах Киева больше всего проблем с электроэнергией.

РБК-Украина также сообщало, что Киевская область в ближайшие дни может вернуться к плановым отключениям света.

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