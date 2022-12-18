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В отключениях виноваты электрики? В "Укрэнерго" опровергли очередной фейк российской пропаганды

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Воскресенье 18 декабря 2022 13:30
В отключениях виноваты электрики? В "Укрэнерго" опровергли очередной фейк российской пропаганды Фото: в "Укрэнерго" опровергли очередной фейк российской пропаганды (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские пропагандисты продолжают кампанию по распространению фейков о якобы "возобновлении экспорта" украинской электроэнергии. При этом наше государство приостановило экспорт для стабилизации собственной энергосистемы еще 11 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

В этот раз российские пропагандисты обнародуют публикации поддельного письма якобы руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого на украинское министерство энергетики.

"Авторы фейка настолько спешат, что обращаются от "совета директоров" Укрэнерго. Хотя у украинского системного оператора есть только Наблюдательный Совет и Правление. "Совет директоров" есть у российского оператора сетей, от которых Украина отсоединилась 24 февраля навсегда", - сказано в сообщении.

Отмечается, что это очередная неудачная попытка РФ убедить украинцев, что якобы в отключениях света виноваты энергетики, а не девять массированных волн российских атак.

При этом то, что Украина прекратила экспорт электроэнергии, еще 11 октября можно увидеть на информационных площадках европейских сетей.

Напомним, дефицит электроэнергии в системе остается значительным. При этом объемы потребления электроэнергии выросли.

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Укрэнерго відключеня світла Электроэнергия
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