Дефіцит бюджету США перевищив 1 трлн доларів

Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Такої високої позначки дефіцит американського держбюджету досяг вперше за останні десять років

У Сполучених Штатах Америки (США) дефіцит держбюджету вперше за останні десять років перевищив один трлн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що за період з жовтня 2018 до кінця серпня 2019 року обсяг дефіциту виріс в річному численні на 19 відсотків.

"Доходи в поточному фінансовому році, що закінчується 30 жовтня, збільшилися на три відсотки і склали більше трьох трильйонів доларів. У той же час витрати за той же період перевищили 4,15 трлн доларів", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що гігантський прибуток бюджету США отримав за рахунок справляння митних зборів. В результаті торговельних конфліктів з Китаєм та іншими країнами США поповнили казну на 66 млрд доларів (плюс 73 відсотка). У той же час експерти попереджають, що через гігантського дефіциту економіка США до кінця 2020 року може зануритися в пучину кризи.

Нагадаємо, США і Китай у неділю, 1 вересня, почали вводити нові додаткові мита на товари один одного. Зокрема, вже вступили в силу нові 5-процентні мита, введені Китаєм на постачання сирої нафти, соєвих бобів та інших товарів із США загальною вартістю понад 75 млрд доларів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент США Дональд Трамп на рік продовжив санкції відносно Північної Кореї. Санкції продовжили у зв'язку з тим, що дії і політика уряду КНДР, а також можливе розповсюдження ядерної зброї на Корейському півострові, являють собою надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці і економіці Сполучених Штатів.