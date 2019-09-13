Дефицит бюджета в США превысил 1 трлн долларов

Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Такой высокой отметки дефицит американского госбюджета достиг впервые за последние десять лет

В Соединенных Штатах Америки (США) дефицит госбюджета впервые за последние десять лет превысил один трлн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что за период с октября 2018 до конца августа 2019 года объем дефицита вырос в годовом исчислении на 19 процентов.

"Доходы в текущем финансовом году, заканчивающемся 30 октября, увеличились на три процента и составили более трех триллионов долларов. В то же время расходы за тот же период превысили 4,15 трлн долларов", - говорится в сообщении.

Отметим, что гигантскую прибыль бюджет США получил за счет взимания таможенных пошлин. В результате торговых конфликтов с Китаем и другими странами США пополнили казну на 66 млрд долларов (плюс 73 процента). В то же время эксперты предупреждают, что из-за гигантского дефицита экономика США к концу 2020 года может погрузиться в пучину кризиса.

Напомним, США и Китай в воскресенье, 1 сентября, начали вводить новые дополнительные пошлины на товары друг друга. В частности, уже вступили в силу новые 5-процентные пошлины, введенные Китаем на поставки сырой нефти, соевых бобов и других товаров из США общей стоимостью более 75 млрд долларов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент США Дональд Трамп на год продлил санкции в отношении Северной Кореи. Санкции продлили в связи с тем, что действия и политика правительства КНДР, а также возможное распространения ядерного оружия на Корейском полуострове, являют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.