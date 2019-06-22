ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп продовжив санкції проти КНДР ще на рік

Новини » Політика    22.06.2019 - 05:03
Трамп продовжив санкції проти КНДР ще на рік
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Санкції стосуються можливого розповсюдження ядерної зброї на Корейському півострові

Президент США Дональд Трамп на рік продовжив санкції відносно Північної Кореї. Про це йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.

Наголошується, що санкції продовжили у зв'язку з тим, що дії і політика уряду КНДР, а також можливе розповсюдження ядерної зброї на Корейському півострові, являють собою надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці і економіці Сполучених Штатів

Вперше санкції були введені в 2008 році, після чого щорічно продовжувалися. Вони в першу чергу передбачають економічні обмеження на кшталт блокування рахунків та операцій з країни.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати будуть шукати способи, щоб наростити санкції, якщо північнокорейська влада не відмовиться від своєї ядерної програми.

РБК-Україна писало, що Сполучені Штати Америки ввели фінансові санкції проти російської небанківської кредитної організації "Російське фінансове товариство" у зв'язку з порушенням нею режиму санкцій проти Північної Кореї.

США планують ввести санкції проти Туреччини Радбез ООН відклав розгляд порушень санкцій КНДР
Новини України Дональд ТрампСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся