Трамп продовжив санкції проти КНДР ще на рік

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Санкції стосуються можливого розповсюдження ядерної зброї на Корейському півострові

Президент США Дональд Трамп на рік продовжив санкції відносно Північної Кореї. Про це йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.



Наголошується, що санкції продовжили у зв'язку з тим, що дії і політика уряду КНДР, а також можливе розповсюдження ядерної зброї на Корейському півострові, являють собою надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці і економіці Сполучених Штатів

Вперше санкції були введені в 2008 році, після чого щорічно продовжувалися. Вони в першу чергу передбачають економічні обмеження на кшталт блокування рахунків та операцій з країни.



Раніше радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати будуть шукати способи, щоб наростити санкції, якщо північнокорейська влада не відмовиться від своєї ядерної програми.

РБК-Україна писало, що Сполучені Штати Америки ввели фінансові санкції проти російської небанківської кредитної організації "Російське фінансове товариство" у зв'язку з порушенням нею режиму санкцій проти Північної Кореї.