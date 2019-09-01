США та Китай почали вводити нові мита

Колаж РБК-Україна

Нові мита набули сили 1 вересня

Сполучені Штати Америки (США) та Китай у неділю, 1 вересня, почали вводити нові додаткові мита на товари одне одного. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, о 7:00 за київським часом набули сили нові 5-відсоткові мита, введені Китаєм на поставки сирої нафти, соєвих бобів та інших товарів з США загальною вартістю вище 75 млрд доларів.

Зі свого боку Вашингтон повинен підвищити мита на товари з Китаю загальною вартістю 300 млрд доларів додатково на 5% у порівнянні з раніше оголошеними показниками в 10%. Таким чином, торгові мита США на товари з Китаю з 1 вересня становитимуть 15%.

Нагадаємо, що у жовтні очікується ще один раунд підвищення мит США на товари з Китаю. З 1 жовтня Вашингтон планує підвищити до 30% мита на китайські товари загальною вартістю 250 млрд доларів.

Також нові підвищення мит заплановані і в Китаї. Пекін з 15 грудня цього року може повернути 25% мито на американські автомобілі.

РБК-Україна писало, що Трамп пошкодував про рішення підняти мита на імпорт з Китаю на 5%. За словами прес-секретаря американського президента Стефані Грішем, Трамп не засмучений ескалацією конфлікту з Пекіном, а засмучений тим, що підняв тарифи лише на 5%.