Дефицит бензина в Крыму угрожает работе транспорта — ЦНС

Во временно оккупированном Крыму наблюдается значительный дефицит топлива, что вынуждает сокращать маршруты общественного транспорта. По данным Центра национального сопротивления (ЦНС), нехватка топлива достигает 56% от потребности.

Оккупационные власти выдают топливо строго по лимиту — по 20 литров на одного потребителя, при этом многие автозаправки закрыты. Основной приоритет предоставления топлива сохраняется за армией и администрацией.

Последствия для жителей

Жители региона вынуждены приспосабливаться к новым условиям: образуются длинные очереди на заправках, маршруты стали реже, а количество поездок ограничено. Это затрудняет передвижение и усложняет повседневную жизнь населения.