UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Дефіцит бензину в Криму загрожує роботі транспорту - ЦНС

Ілюстративне фото: дефіцит бензину в Криму загрожує роботі транспорту (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

У Криму скорочують маршрути громадського транспорту через гострий дефіцит палива. Жителі стикаються з чергами й обмеженнями на поїздки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центр національного опору (ЦНС) у мережі Telegram.

У тимчасово окупованому Криму спостерігається значний дефіцит палива, що змушує скорочувати маршрути громадського транспорту. За даними Центру національного опору (ЦНС), нестача палива сягає 56% від потреби.

Окупаційна влада видає паливо суворо за лімітом - по 20 літрів на одного споживача, водночас багато автозаправок закрито. Основний пріоритет надання палива зберігається за армією та адміністрацією.

Наслідки для жителів

Жителі регіону змушені пристосовуватися до нових умов: утворюються довгі черги на заправках, маршрути стали рідшими, а кількість поїздок обмежена. Це ускладнює пересування та ускладнює повсякденне життя населення.

Нагадуємо, що в Литві міністр культури Ігнотас Адомавічюс подав у відставку лише через тиждень після призначення. Причиною стала його нездатність дати однозначну відповідь щодо статусу Криму, що викликало критику і суспільний резонанс.

Зазначимо, що в тимчасово окупованому Криму введено нові обмеження на продаж бензину. Тепер один автовласник може придбати не більше 20 літрів палива, що посилює дефіцит і ускладнює повсякденне пересування жителів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніКримОкуповані території