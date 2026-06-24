Дефицит в 4,5 раза: на какие поезда тяжелее всего купить билеты и как с этим борется УЗ

"Укрзализныця" с 8 по 21 июня перевезла более миллиона пассажиров, однако спрос на летние поездки продолжает критически опережать возможности перевозчика. Самая сложная ситуация наблюдается на маршрутах Киев - Одесса и Киев - Львов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" в Telegram.
Главное:
Несмотря на значительные объемы, спрос на ключевые маршруты продолжает значительно превышать предложение, создавая значительный дефицит мест.
"Мы понимаем масштабы дефицита мест, поэтому стараемся при возможности добавлять поезда на популярные направления для отдыха на выходные", - говорят в УЗ.
В частности, для перевозок добавили вагоны, ранее задействованные на направлениях с меньшей нагрузкой.
Значительная часть пассажиров в этот период - детские группы, среди которых юные спортсмены, а также дети действующих и погибших военных. Отдельным спецрезервом перевезено 7 654 военнослужащих.
Самым популярным поездом на прошлой неделе стал рейс №705/706 Киев - Перемышль, который перевез 26 841 пассажира. Средняя загрузка на один вагон составляет 692 пассажира за две недели.
Данные УЗ о перевозке в июне (скриншот)
Самый большой ажиотаж наблюдается на следующих маршрутах:
Дефицит в 2 раза фиксируется и на других загруженных маршрутах:
Читайте также, что маршрут между Киевом и Львовом остается самым популярным в Украине, поэтому для обеспечения спроса железнодорожники назначают дополнительный скоростной рейс. Скоростной поезд "Интерсити+" №743/744 будет курсировать 23 и 24 июня.
Ранее мы писали о том, что с 28 июня 2026 года "Укрзализныця" запускает летний график поездов. Будет назначено 12 новых рейсов и ускорено движение по некоторым направлениям.