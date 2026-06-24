Дефицит в 4,5 раза: на какие поезда тяжелее всего купить билеты и как с этим борется УЗ

Главное: Масштабы перевозок: За две недели (8-21 июня) "Укрзализныця" перевезла более 1 млн пассажиров.

За две недели (8-21 июня) "Укрзализныця" перевезла более 1 млн пассажиров. Рекордный дефицит: Спрос критически превышает предложение, особенно на маршрутах Киев - Одесса (дефицит в 4,5 раза) и Киев - Львов (в 3 раза).

Спрос критически превышает предложение, особенно на маршрутах Киев - Одесса (дефицит в 4,5 раза) и Киев - Львов (в 3 раза). Как УЗ преодолевает кризис: Компания добавляет поезда на выходные, перебрасывая вагоны по менее загруженным направлениям.

Компания добавляет поезда на выходные, перебрасывая вагоны по менее загруженным направлениям. Социальный фактор: Значительную часть мест занимают детские группы (спортсмены, дети военных) и защитники, перевезенные спецрезервом (7 654 человека).

Значительную часть мест занимают детские группы (спортсмены, дети военных) и защитники, перевезенные спецрезервом (7 654 человека). Популярный рейс: Самый большой пассажиропоток зафиксирован на поезде №705/706 Киев - Перемышль (26 841 пассажир).

Как борются с дефицитом

Несмотря на значительные объемы, спрос на ключевые маршруты продолжает значительно превышать предложение, создавая значительный дефицит мест.

"Мы понимаем масштабы дефицита мест, поэтому стараемся при возможности добавлять поезда на популярные направления для отдыха на выходные", - говорят в УЗ.

В частности, для перевозок добавили вагоны, ранее задействованные на направлениях с меньшей нагрузкой.

Значительная часть пассажиров в этот период - детские группы, среди которых юные спортсмены, а также дети действующих и погибших военных. Отдельным спецрезервом перевезено 7 654 военнослужащих.

Самым популярным поездом на прошлой неделе стал рейс №705/706 Киев - Перемышль, который перевез 26 841 пассажира. Средняя загрузка на один вагон составляет 692 пассажира за две недели.

Данные УЗ о перевозке в июне (скриншот)

Топ-направления и ажиотаж

Самый большой ажиотаж наблюдается на следующих маршрутах:

Киев - Одесса: Самый критический уровень дефицита. Спрос на этом направлении (131814 запросов) превышает предложение в 4,5 раза (доступно только 29196 мест).

Самый критический уровень дефицита. Спрос на этом направлении (131814 запросов) (доступно только 29196 мест). Киев - Львов: Остается наиболее массовым направлением. Поисковых запросов - 187 055, что втрое больше, чем имеющихся мест (61 279).

Данные УЗ по ажиотажу на билеты (скриншот)

Дефицит в 2 раза фиксируется и на других загруженных маршрутах: