Паровозный уикенд: куда УЗ запускает уникальные ретро-поезда ко Дню Конституции

"Укрзализныця" анонсировала Летний паровозный уикенд на Гайворонской узкоколейке, который состоится 27-28 июня по случаю Дня Конституции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .

Главное: Анонс паровозного уикенда: УЗ ко Дню Конституции Украины проведет Летний паровозный уикенд на Гайворонской узкоколейке.

УЗ ко Дню Конституции Украины проведет Летний паровозный уикенд на Гайворонской узкоколейке. Уникальные локомотивы: Главной аттракцией события станут поездки на ретро-поездах под руководством двух исторических паровозов.

Главной аттракцией события станут поездки на ретро-поездах под руководством двух исторических паровозов. Программа мероприятия: Для гостей подготовили экскурсии по городу железнодорожников Гайворону, культурно-художественную программу, угощение традиционными подольскими блюдами, а также благотворительные ярмарки.

Для гостей подготовили экскурсии по городу железнодорожников Гайворону, культурно-художественную программу, угощение традиционными подольскими блюдами, а также благотворительные ярмарки. Специальные трансферы и билеты: Для удобства туристов УЗ запустила дополнительные вагоны до Гайворона из трех направлений: Киева, Львова и Одессы.

Что предлагают посетителям

В рамках мероприятия можно будет проехаться на ретро-поездах, увидеть исторические паровозы, принять участие в экскурсиях и посетить благотворительные ярмарки в поддержку Вооруженных сил Украины.

В УЗ отмечают, что главным украшением события станут два настоящих исторических локомотива : старейший действующий паровоз в Украине 159 №4-95, построенный в 1938 году, а также паровоз Ер 798-71 1954 года выпуска.

Гостям обещают живописные виды украинского Подолья, традиционные блюда украинской кухни, культурно-художественную программу и экскурсии по Гайворону, который известен как город железнодорожников.

Кроме того, во время мероприятия будут работать благотворительные ярмарки с местными вкусностями, сувенирами и изделиями ручной работы. Собранные средства будут направлены на поддержку украинских военных.

Как купить билеты

Билеты на ретро-поезда уже доступны в мобильном приложении "Укрзализныци", на официальном сайте перевозчика и железнодорожных кассах.

Для удобства посетителей компания также назначила дополнительные вагоны с сообщением Киев - Гайворон, Львов - Гайворон и Одесса - Гайворон.

Отправление из Киева, Львова и Одессы запланировано вечером 26 и 27 июня . В Гайворон поезда будут прибывать в 08:00 .

В обратном направлении дополнительные вагоны отправятся 27 и 28 июня в 20:40 с прибытием в пункты назначения утром следующего дня.

Билеты на трансферные рейсы уже открыты для продажи.

Отметим, Гайворонская узкоколейка является одной из самых известных исторических железных дорог Украины. Она была построена в конце XIX века и имеет колею шириной 750 мм. Маршрут протяженностью около 130 км соединяет населенные пункты Винницкой и Кировоградской областей.

Железная дорога считается самой длинной действующей узкоколейкой в Украине и одной из самых длинных в Европе. Именно здесь регулярно проводят ретро-туры с использованием исторических паровозов, привлекающих туристов из разных регионов страны.