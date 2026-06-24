Дефіцит у 4,5 раза: на які поїзди найважче купити квитки і як з цим бореться УЗ

Головне: Масштаби перевезень: За два тижні (8-21 червня) "Укрзалізниця" перевезла понад 1 млн пасажирів.

За два тижні (8-21 червня) "Укрзалізниця" перевезла понад 1 млн пасажирів. Рекордний дефіцит: Попит критично перевищує пропозицію, особливо на маршрутах Київ - Одеса (дефіцит у 4,5 раза) та Київ - Львів (у 3 рази).

Попит критично перевищує пропозицію, особливо на маршрутах Київ - Одеса (дефіцит у 4,5 раза) та Київ - Львів (у 3 рази). Як УЗ долає кризу: Компанія додає поїзди на вихідні, перекидаючи вагони з менш завантажених напрямків.

Компанія додає поїзди на вихідні, перекидаючи вагони з менш завантажених напрямків. Соціальний чинник: Значну частину місць займають дитячі групи (спортсмени, діти військових) та захисники, яких перевезли спецрезервом (7 654 особи).

Значну частину місць займають дитячі групи (спортсмени, діти військових) та захисники, яких перевезли спецрезервом (7 654 особи). Популярний рейс: Найбільший пасажиропотік зафіксовано на поїзді №705/706 Київ - Перемишль (26 841 пасажир).

Як боряться із дефіцитом

Незважаючи на значні обсяги, попит на ключові маршрути продовжує суттєво перевищувати пропозицію, створюючи значний дефіцит місць.

"Ми розуміємо масштаби дефіциту місць, тому намагаємося за можливості додавати поїзди на популярні напрямки для відпочинку на вихідні", - кажуть в УЗ.

Зокрема, для перевезень додали вагони, які раніше були задіяні на напрямках з меншим навантаженням.

Значна частина пасажирів у цей період - дитячі групи, серед яких юні спортсмени, а також діти діючих та загиблих військових. Окремим спецрезервом перевезено 7 654 військовослужбовці.

Найпопулярнішим поїздом минулого тижня став рейс №705/706 Київ - Перемишль, який перевіз 26 841 пасажира. Середнє завантаження на один вагон складає 692 пасажири за два тижні.

Дані УЗ про перевезення у червні (скриншот)

Топ-напрямки та ажіотаж

Найбільший ажіотаж спостерігається на наступних маршрутах:

Київ - Одеса: Найкритичніший рівень дефіциту. Попит на цьому напрямку (131 814 запитів) перевищує пропозицію в 4,5 рази (доступно лише 29 196 місць).

Найкритичніший рівень дефіциту. Попит на цьому напрямку (131 814 запитів) (доступно лише 29 196 місць). Київ - Львів: Залишається найбільш масовим напрямком. Пошукових запитів - 187 055, що втричі більше, ніж наявних місць (61 279).

Дані УЗ щодо ажіотажу на квитки (скриншот)

Дефіцит у 2 рази фіксується і на інших завантажених маршрутах: