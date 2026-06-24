Дефіцит у 4,5 раза: на які поїзди найважче купити квитки і як з цим бореться УЗ

"Укрзалізниця" з 8 по 21 червня перевезла понад мільйон пасажирів, проте попит на літні поїздки продовжує критично випереджати можливості перевізника. Найскладніша ситуація спостерігається на маршрутах Київ - Одеса та Київ - Львів.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укрзалізниці" у Telegram.
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Незважаючи на значні обсяги, попит на ключові маршрути продовжує суттєво перевищувати пропозицію, створюючи значний дефіцит місць.
"Ми розуміємо масштаби дефіциту місць, тому намагаємося за можливості додавати поїзди на популярні напрямки для відпочинку на вихідні", - кажуть в УЗ.
Зокрема, для перевезень додали вагони, які раніше були задіяні на напрямках з меншим навантаженням.
Значна частина пасажирів у цей період - дитячі групи, серед яких юні спортсмени, а також діти діючих та загиблих військових. Окремим спецрезервом перевезено 7 654 військовослужбовці.
Найпопулярнішим поїздом минулого тижня став рейс №705/706 Київ - Перемишль, який перевіз 26 841 пасажира. Середнє завантаження на один вагон складає 692 пасажири за два тижні.
Дані УЗ про перевезення у червні (скриншот)
Найбільший ажіотаж спостерігається на наступних маршрутах:
Дефіцит у 2 рази фіксується і на інших завантажених маршрутах:
Читайте також про те, що маршрут між Києвом та Львовом залишається найпопулярнішим в Україні, тому для забезпечення попиту залізничники призначають додатковий швидкісний рейс. Швидкісний поїзд "Інтерсіті+" №743/744 курсуватиме 23 та 24 червня.
Раніше ми писали про те, що з 28 червня 2026 року "Укрзалізниця" запускає літній графік поїздів. Буде призначено 12 нових рейсів та прискорено рух на деяких напрямках.