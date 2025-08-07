ua en ru
Чт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Дедлайн 8 августа: Трамп уточнил, ждет ли от Путина перемирия с Украиной

Четверг 07 августа 2025 23:52
UA EN RU
Дедлайн 8 августа: Трамп уточнил, ждет ли от Путина перемирия с Украиной Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп прокомментировал, остается ли в силе его крайний срок для российского диктатора Владимира Путина по прекращению огня в Украине, который истекает 8 августа.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

Представители прессы уточнили: "Ваш крайний срок для Владимира Путина, чтобы согласиться на прекращение огня, все еще остается завтра?"

В ответ Трамп повторил: "Это будет зависеть от него. Посмотрим, что он скажет. Это будет зависеть от него."

Также Трамп отметил, что очень разочарован.

Ультиматум Трампа

В прошлом месяце Трамп жестко раскритиковал Путина за массированные обстрелы Украины и дал диктатору 50 дней на достижение мира с Киевом. Однако впоследствии он сократил сроки и указал дедлайном 8 августа.

В случае отказа от пригрозил ввести санкции против стран, закупающих российскую нефть и дополнительные санкции против России.

Несмотря на это у Путина заявили о намерении продолжать агрессивную войну и даже пригрозили США ядерной войной.

31 июля Трамп заявил, что спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф посетит Москву.

Вчера, 6 августа, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным. Трамп охарактеризовал их встречу как успешную.

При этом президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что Россия теперь может быть больше настроена на перемирие с Украиной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мирные переговоры Перемирие России и Украины Война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин
Новости
Украина "за" перемирие в небе, а участие Европы в переговорах обсуждают с Трампом, - источники
Украина "за" перемирие в небе, а участие Европы в переговорах обсуждают с Трампом, - источники
Аналитика
"Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики