Дедлайн 8 августа: Трамп уточнил, ждет ли от Путина перемирия с Украиной
Президент США Дональд Трамп прокомментировал, остается ли в силе его крайний срок для российского диктатора Владимира Путина по прекращению огня в Украине, который истекает 8 августа.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.
Представители прессы уточнили: "Ваш крайний срок для Владимира Путина, чтобы согласиться на прекращение огня, все еще остается завтра?"
В ответ Трамп повторил: "Это будет зависеть от него. Посмотрим, что он скажет. Это будет зависеть от него."
Также Трамп отметил, что очень разочарован.
Ультиматум Трампа
В прошлом месяце Трамп жестко раскритиковал Путина за массированные обстрелы Украины и дал диктатору 50 дней на достижение мира с Киевом. Однако впоследствии он сократил сроки и указал дедлайном 8 августа.
В случае отказа от пригрозил ввести санкции против стран, закупающих российскую нефть и дополнительные санкции против России.
Несмотря на это у Путина заявили о намерении продолжать агрессивную войну и даже пригрозили США ядерной войной.
31 июля Трамп заявил, что спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф посетит Москву.
Вчера, 6 августа, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным. Трамп охарактеризовал их встречу как успешную.
При этом президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что Россия теперь может быть больше настроена на перемирие с Украиной.