Дедлайн 31 июля: кому нужно стать на военный учет в ближайшие дни

В Украине идет кампания постановки на военный учет юношей, которым исполняется или исполнилось 17 лет. Парням 2009 года рождения необходимо завершить эту процедуру до 31 июля.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщения Волынского областного ТЦК и СП в Facebook.
Главное:
Сделать это можно двумя удобными способами:
После успешного прохождения процедуры в приложении "Резерв+" или на портале "Дія" автоматически формируется электронный военно-учетный документ (е-ВОД).
В дальнейшем его можно предъявлять в учебном заведении как в электронном виде, так и в распечатанном формате.
В ТЦК и СП отмечают несколько ключевых нюансов:
Напомним, что наличие военно-учетного документа является обязательным требованием для получения дальнейшего образования и зачисления в учебные заведения.
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