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Дедлайн 31 июля: кому нужно стать на военный учет в ближайшие дни

14:54 27.07.2026 Пн
2 мин
Как оформить документ онлайн?
aimg Василина Копытко
Постановка на военный учет является обязательной процедурой (фото иллюстративное: Виталий Носач/РБК-Украина)

В Украине идет кампания постановки на военный учет юношей, которым исполняется или исполнилось 17 лет. Парням 2009 года рождения необходимо завершить эту процедуру до 31 июля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщения Волынского областного ТЦК и СП в Facebook.

Главное:

  • Парням 2009 года рождения нужно стать на военный учет до 31 июля.
  • Сделать это можно онлайн через "Резерв+" или "Дію" или лично в ТЦК и СП.
  • После этого в приложении автоматически сформируется е-ВОД для учебных заведений.

Как стать на военный учет

Сделать это можно двумя удобными способами:

  • Онлайн - через электронный кабинет призывника в приложении "Резерв+" или на портале "Дія".
  • Лично - обратившись в районный ТЦК и СП по месту регистрации.

После успешного прохождения процедуры в приложении "Резерв+" или на портале "Дія" автоматически формируется электронный военно-учетный документ (е-ВОД).

В дальнейшем его можно предъявлять в учебном заведении как в электронном виде, так и в распечатанном формате.

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Что важно знать

В ТЦК и СП отмечают несколько ключевых нюансов:

  • Если юноша еще не состоит на военном учете, е-ВОД в приложении не сформируется автоматически. Сначала обязательно нужно пройти процедуру постановки на учет.
  • Взятию на военный учет не подлежат лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы или к которым применены принудительные меры медицинского характера.

Напомним, что наличие военно-учетного документа является обязательным требованием для получения дальнейшего образования и зачисления в учебные заведения.

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