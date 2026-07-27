Дедлайн 31 липня: кому треба стати на військовий облік у найближчі дні

В Україні триває кампанія постановки на військовий облік юнаків, яким виповнюється або виповнилося 17 років. Хлопцям 2009 року народження необхідно завершити цю процедуру до 31 липня.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Волинського обласного ТЦК та СП у Facebook.
Головне:
Зробити це можна двома зручними способами:
Після успішного проходження процедури у застосунку "Резерв+" або на порталі "Дія" автоматично формується електронний військово-обліковий документ (е-ВОД).
Надалі його можна пред’являти у навчальному закладі як в електронному вигляді, так і в роздрукованому форматі.
У ТЦК та СП наголошують на кількох ключових нюансах:
Нагадаємо, що наявність військово-облікового документа є обов'язковою вимогою для здобуття подальшої освіти та зарахування до навчальних закладів.
Читайте також про те, що в Україні змінили порядок перевірки даних для автоматичного продовження відстрочки від мобілізації батькам дітей з інвалідністю. Тепер система по-іншому звіряє інформацію у реєстрах.
Раніше ми писали про те, що бронювання у 2026 році відбувається за оновленими правилами. Для приватних компаній змінили критерії надання статусу критично важливого підприємства, також стали жорсткішими вимоги щодо рівня зарплат.