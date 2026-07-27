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Дедлайн 31 липня: кому треба стати на військовий облік у найближчі дні

14:54 27.07.2026 Пн
2 хв
Як оформити документ онлайн?
aimg Василина Копитко
Постановка на військовий облік є обов'язковою процедурою (фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна)

В Україні триває кампанія постановки на військовий облік юнаків, яким виповнюється або виповнилося 17 років. Хлопцям 2009 року народження необхідно завершити цю процедуру до 31 липня.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Волинського обласного ТЦК та СП у Facebook.

Головне:

  • Юнакам 2009 року народження потрібно стати на військовий облік до 31 липня.
  • Зробити це можна онлайн через "Резерв+" чи "Дію" або особисто в ТЦК та СП.
  • Після цього в застосунку автоматично сформується е-ВОД для навчальних закладів.

Як стати на військовий облік

Зробити це можна двома зручними способами:

  • Онлайн - через електронний кабінет призовника у застосунку "Резерв+" або на порталі "Дія".
  • Особисто - звернувшись до районного ТЦК та СП за місцем реєстрації.

Після успішного проходження процедури у застосунку "Резерв+" або на порталі "Дія" автоматично формується електронний військово-обліковий документ (е-ВОД).

Надалі його можна пред’являти у навчальному закладі як в електронному вигляді, так і в роздрукованому форматі.

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Що важливо знати

У ТЦК та СП наголошують на кількох ключових нюансах:

  • Якщо юнак ще не перебуває на військовому обліку, е-ВОД у застосунку не сформується автоматично. Спочатку обов'язково потрібно пройти процедуру постановки на облік.
  • Взяттю на військовий облік не підлягають особи, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або до яких застосовані примусові заходи медичного характеру.

Нагадаємо, що наявність військово-облікового документа є обов'язковою вимогою для здобуття подальшої освіти та зарахування до навчальних закладів.

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