Дедлайн 31 июля: кому нужно стать на военный учет в ближайшие дни

В Украине идет кампания постановки на военный учет юношей, которым исполняется или исполнилось 17 лет. Парням 2009 года рождения необходимо завершить эту процедуру до 31 июля .

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщения Волынского областного ТЦК и СП в Facebook .

Главное: Парням 2009 года рождения нужно стать на военный учет до 31 июля.

Сделать это можно онлайн через "Резерв+" или "Дію" или лично в ТЦК и СП.

или лично в ТЦК и СП. После этого в приложении автоматически сформируется е-ВОД для учебных заведений.

Как стать на военный учет

Сделать это можно двумя удобными способами:

Онлайн - через электронный кабинет призывника в приложении "Резерв+" или на портале "Дія".

- через электронный кабинет призывника в приложении "Резерв+" или на портале "Дія". Лично - обратившись в районный ТЦК и СП по месту регистрации.

После успешного прохождения процедуры в приложении "Резерв+" или на портале "Дія" автоматически формируется электронный военно-учетный документ (е-ВОД).

В дальнейшем его можно предъявлять в учебном заведении как в электронном виде, так и в распечатанном формате.

Что важно знать

В ТЦК и СП отмечают несколько ключевых нюансов:

Если юноша еще не состоит на военном учете, е-ВОД в приложении не сформируется автоматически. Сначала обязательно нужно пройти процедуру постановки на учет.

Взятию на военный учет не подлежат лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы или к которым применены принудительные меры медицинского характера.

Напомним, что наличие военно-учетного документа является обязательным требованием для получения дальнейшего образования и зачисления в учебные заведения.