Дедлайн 31 липня: кому треба стати на військовий облік у найближчі дні
В Україні триває кампанія постановки на військовий облік юнаків, яким виповнюється або виповнилося 17 років. Хлопцям 2009 року народження необхідно завершити цю процедуру до 31 липня.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Волинського обласного ТЦК та СП у Facebook.
Головне:
- Юнакам 2009 року народження потрібно стати на військовий облік до 31 липня.
- Зробити це можна онлайн через "Резерв+" чи "Дію" або особисто в ТЦК та СП.
- Після цього в застосунку автоматично сформується е-ВОД для навчальних закладів.
Як стати на військовий облік
Зробити це можна двома зручними способами:
- Онлайн - через електронний кабінет призовника у застосунку "Резерв+" або на порталі "Дія".
- Особисто - звернувшись до районного ТЦК та СП за місцем реєстрації.
Після успішного проходження процедури у застосунку "Резерв+" або на порталі "Дія" автоматично формується електронний військово-обліковий документ (е-ВОД).
Надалі його можна пред’являти у навчальному закладі як в електронному вигляді, так і в роздрукованому форматі.
Що важливо знати
У ТЦК та СП наголошують на кількох ключових нюансах:
- Якщо юнак ще не перебуває на військовому обліку, е-ВОД у застосунку не сформується автоматично. Спочатку обов'язково потрібно пройти процедуру постановки на облік.
- Взяттю на військовий облік не підлягають особи, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або до яких застосовані примусові заходи медичного характеру.
Нагадаємо, що наявність військово-облікового документа є обов'язковою вимогою для здобуття подальшої освіти та зарахування до навчальних закладів.
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