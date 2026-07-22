Дедлайн 1 сентября: что будет с бронированием и кто в безопасности

Решения о критичности предприятий будут действовать до 1 сентября. В связи с этим некоторые украинцы могут потерять бронь.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил юрист ЮК "Приходько і партнери" Николай Сиренко.
Главное:
Как отметил юрист, постановление Кабмина установило переходный период: решения о критичности, действующие на 2 июня 2026 года, сохраняют свое действие в течение определенного срока, но не дольше 1 сентября 2026 года.
Поскольку бронирование напрямую зависит от статуса компании, оно не может действовать дольше, чем само решение о критичности.
В то же время Сиренко объясняет: изменение или обновление критериев не означает автоматического прекращения статуса. Если орган не выдал отдельный документ об отмене, бронирование остается в силе до конца лета.
Ограничение дедлайном 1 сентября распространяется не на всех. Автоматическая отмена не грозит следующим категориям:
Напомним, ранее Кабмин решил обновить критерии для предоставления предприятиям статуса критичности.
На этом фоне статус абсолютно всех предприятий, которые признали критическими, пересмотрят.