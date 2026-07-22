Дедлайн 1 сентября: что будет с бронированием и кто в безопасности

Главное: Что изменится: Решения о критичности большинства предприятий будут действовать не дольше 1 сентября 2026 года, поэтому часть работников может потерять бронирование.

Решения о критичности большинства предприятий будут действовать не дольше 1 сентября 2026 года, поэтому часть работников может потерять бронирование. Когда бронь сохраняется: Если статус критичности не отменен отдельным решением, бронирование остается действительным до окончания срока действия решения, но максимум до 1 сентября.

Если статус критичности не отменен отдельным решением, бронирование остается действительным до окончания срока действия решения, но максимум до 1 сентября. Кто не потеряет статус: Ограничение не касается предприятий ОПК, а также компаний, которые до 10 августа подадут необходимую отчетность и будут соответствовать обновленным критериям.

Как работают переходные правила

Как отметил юрист, постановление Кабмина установило переходный период: решения о критичности, действующие на 2 июня 2026 года, сохраняют свое действие в течение определенного срока, но не дольше 1 сентября 2026 года.

Поскольку бронирование напрямую зависит от статуса компании, оно не может действовать дольше, чем само решение о критичности.

В то же время Сиренко объясняет: изменение или обновление критериев не означает автоматического прекращения статуса. Если орган не выдал отдельный документ об отмене, бронирование остается в силе до конца лета.

Кто в безопасности и кому не грозит аннулирование

Ограничение дедлайном 1 сентября распространяется не на всех. Автоматическая отмена не грозит следующим категориям: