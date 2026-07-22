Дедлайн 1 вересня: що буде з бронюванням та хто в безпеці

Рішення про критичність підприємств діятимуть до 1 вересня. У зв'язку з цим деякі українці можуть втратити броню.
Про це у коментарі РБК-Україна заявив юрист ЮК "Приходько та партнери" Микола Сіренко.
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Як зазначив юрист, ухвала Кабміну встановила перехідний період: рішення про критичність, що діють на 2 червня 2026 року, зберігають свою дію протягом певного терміну, але не довше 1 вересня 2026 року.
Оскільки бронювання безпосередньо залежить від статусу компанії, воно не може діяти довше, ніж саме рішення про критичність.
Водночас Сіренко пояснює: зміна чи оновлення критеріїв не означає автоматичного припинення статусу. Якщо орган не видав окремий документ про скасування, бронювання залишається чинним до кінця літа.
Обмеження дедлайном 1 вересня розповсюджується не на всіх. Автоматичне скасування не загрожує наступним категоріям:
Нагадаємо, раніше Кабмін вирішив оновити критерії для надання підприємствам статусу критичності.
На цьому тлі статус абсолютно всіх підприємств, які визнали критичними, переглянуть.