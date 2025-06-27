ua en ru
Пт, 27 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Удар по городу Самар: количество раненых возросло до 23, погибли 5 человек

Пятница 27 июня 2025 14:24
UA EN RU
Удар по городу Самар: количество раненых возросло до 23, погибли 5 человек Фото: количество раненых в Самаре возросло до 23, погибли 5 человек (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Россияне сегодня, 27 июня, нанесли ракетный удар по городу Самар Днепропетровской области. В результате обстрела количество погибших возросло до 5 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"В больнице умер 46-летний мужчина, раненый во время сегодняшней ракетной атаки на Самар. В общем россияне убили 5 человек. Искренние соболезнования тем, кто потерял близких", - отметил Лысак.

Он также сообщил, что в результате вражеского обстрела пострадали 23 человека, из них четверо в тяжелом состоянии.

Удары по Самару

Российские войска за последние недели несколько раз обстреливали город Самар Днепропетровской области. Так, сегодня утром враг нанес ракетный удар, в городе прозвучало несколько взрывов, а в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе баллистики для Днепра и области.

На месте попадания возник пожар. Сначала Лысак сообщил о трех погибших из-за вражеской атаки, впоследствии количество жертв возросло до четырех.

Кроме того, днем 24 июня российские войска атаковали ракетами Днепропетровскую область. В частности под обстрел попали и другие населенные пункты области, в частности город Самар.

Тогда в городе также сообщалось о погибших и раненых. Из-за российской атаки 25 июня в Днепропетровской области было объявлено днем траура.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Вторжение России в Украину
Новости
РФ потеряла за сутки почти 1000 солдат и много техники, - Генштаб
РФ потеряла за сутки почти 1000 солдат и много техники, - Генштаб
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу