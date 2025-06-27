Удар по городу Самар: количество раненых возросло до 23, погибли 5 человек

Россияне сегодня, 27 июня, нанесли ракетный удар по городу Самар Днепропетровской области. В результате обстрела количество погибших возросло до 5 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"В больнице умер 46-летний мужчина, раненый во время сегодняшней ракетной атаки на Самар. В общем россияне убили 5 человек. Искренние соболезнования тем, кто потерял близких", - отметил Лысак.

Он также сообщил, что в результате вражеского обстрела пострадали 23 человека, из них четверо в тяжелом состоянии.

Удары по Самару

Российские войска за последние недели несколько раз обстреливали город Самар Днепропетровской области. Так, сегодня утром враг нанес ракетный удар, в городе прозвучало несколько взрывов, а в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе баллистики для Днепра и области.

На месте попадания возник пожар. Сначала Лысак сообщил о трех погибших из-за вражеской атаки, впоследствии количество жертв возросло до четырех.

Кроме того, днем 24 июня российские войска атаковали ракетами Днепропетровскую область. В частности под обстрел попали и другие населенные пункты области, в частности город Самар.

Тогда в городе также сообщалось о погибших и раненых. Из-за российской атаки 25 июня в Днепропетровской области было объявлено днем траура.