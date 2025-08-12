Где находится Доброполье и чем оно важно: карта и факты
Доброполье расположено в Покровском районе. Это небольшой город в Донецкой области, который называют "жемчужиной Донбасса" благодаря развитию угольной промышленности.
РБК-Украина показывает на карте Доброполье и рассказывает, чем оно важно.
Где находится Доброполье и чем важен город
Доброполье получило статус города с 1953 года и прославилось как центр крупного угольного региона, где есть крупнейшие на Донбассе залежи каменного угля.
Город расположен в юго-западной части Донецкой области Украины, примерно в 80 километрах от Краматорска и около 100 километров от Донецка. Севернее города течет река Водяная.
Основная отрасль промышленности - добыча каменного угля ("Добропольеуголь" - одно из крупнейших предприятий отрасли). Недавно из-за российского обстрела была выведена из строя подстанция мощностью 110 киловатт. Вследствие удара по шахте началось затопление рудников.
Населенный пункт входит в состав Покровского района и имеет развитую транспортную инфраструктуру, соединяющую его с основными городами области.
В городе есть одна больница, 7 медпунктов, 8 общеобразовательных школ, Центр культуры и досуга, 7 библиотек, 2 парка отдыха.
Карта: Доброполье Донецкой области на карте DeepState
Ситуацию в направлении Доброполья ухудшается
Накануне, аналитики украинского проекта DeepState сообщили об активном продвижении российских войск на северном отрезке между Добропольем и Дружковкой.
По данным аналитиков, оккупанты закрепляются в Кучеровом Яру, Золотом Колодце и Веселом, пытаясь обходить украинские фортификации и создавать плацдармы для дальнейшего наступления.
В DeepState предположили, что в случае сохранения нынешней динамики боев Доброполье может оказаться под угрозой захвата раньше, чем Покровск.
ОСГВ "Днепр" подтверждает сложность ситуации на этом направлении, но отмечает: единичные проникновения малых вражеских групп за первую линию обороны не означают фактического контроля над территорией.
Группировка подчеркивает, что бои в данном районе - одни из самых интенсивных на всей линии фронта, и ВСУ прилагают максимальные усилия, чтобы уничтожать прорванные группы противника в кратчайшие сроки.
В Генштабе ВСУ добавляют, что россияне на Покровском направлении используют численное преимущество и пытаются действовать малыми группами, даже при условии значительных потерь личного состава.
Для противодействия диверсионным группам решением главнокомандующего ВСУ были выделены дополнительные силы и средства с целью выявления и ликвидации вражеских подразделений за линией обороны.
По мнению аналитиков ISW, пока рано называть продвижение российских войск в районе Доброполья прорывом на оперативном уровне, хотя РФ, вероятно, будет пытаться превратить свои тактические успехи в прорыв на оперативном уровне в ближайшие дни.
Эксперты добавляют, российские силы применили подобную тактику проникновения в середине апреля 2024 года, чтобы облегчить захват оперативно важной территории к северо-западу от Авдеевки.