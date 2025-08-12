Де знаходиться Добропілля і чим воно важлие: карта та факти

Добропілля розташоване у Покровському районі. Це невелике місто на Донеччині, яке називають "перлиною Донбасу" завдяки розвитку вугільної промисловості.

РБК-Україна показує на мапі Добропілля та розповідає, чим воно важливе.

Де знаходиться Добропілля та чим важливе місто

Добропілля отримало статус міста з 1953 року та прославилося як центр великого вугільного регіону, де є найбільші на Донбасі поклади кам'яного вугілля.

Місто розташоване в південно-західній частині Донецької області України, приблизно за 80 кілометрів від Краматорська та близько 100 кілометрів від Донецька. Північніше від міста тече річка Водяна.

Основна галузь промисловості - видобуток кам'яного вугілля ("Добропіллявугілля" - одне з найбільших підприємств галузі). Нещодавно через російський обстріл було виведено з ладу підстанцію потужністю 110 кіловатів. Внаслідок удару по шахті почалось затоплення копалень.

Населений пункт входить до складу Покровського району та має розвинену транспортну інфраструктуру, що з’єднує його з основними містами області.

У місті є одна лікарня, 7 медпунктів, 8 загальноосвітніх шкіл, Центр культури та дозвілля, 7 бібліотек, 2 парки відпочинку.

Карта: Добропілля Донецької області на мапі DeepState

Ситуацію в напрямку Добропілля погіршується

Напередодні, аналітики українського проєкту DeepState повідомили про активне просування російських військ на північному відрізку між Добропіллям та Дружківкою.

За даними аналітиків, окупанти закріплюються у Кучеровому Яру, Золотому Колодязі та Веселому, намагаючись обходити українські фортифікації та створювати плацдарми для подальшого наступу.

В DeepState припустили, що у разі збереження нинішньої динаміки боїв Добропілля може опинитися під загрозою захоплення раніше, ніж Покровськ.