Де знаходиться Добропілля і чим воно важлие: карта та факти
Добропілля розташоване у Покровському районі. Це невелике місто на Донеччині, яке називають "перлиною Донбасу" завдяки розвитку вугільної промисловості.
РБК-Україна показує на мапі Добропілля та розповідає, чим воно важливе.
Де знаходиться Добропілля та чим важливе місто
Добропілля отримало статус міста з 1953 року та прославилося як центр великого вугільного регіону, де є найбільші на Донбасі поклади кам'яного вугілля.
Місто розташоване в південно-західній частині Донецької області України, приблизно за 80 кілометрів від Краматорська та близько 100 кілометрів від Донецька. Північніше від міста тече річка Водяна.
Основна галузь промисловості - видобуток кам'яного вугілля ("Добропіллявугілля" - одне з найбільших підприємств галузі). Нещодавно через російський обстріл було виведено з ладу підстанцію потужністю 110 кіловатів. Внаслідок удару по шахті почалось затоплення копалень.
Населений пункт входить до складу Покровського району та має розвинену транспортну інфраструктуру, що з’єднує його з основними містами області.
У місті є одна лікарня, 7 медпунктів, 8 загальноосвітніх шкіл, Центр культури та дозвілля, 7 бібліотек, 2 парки відпочинку.
Карта: Добропілля Донецької області на мапі DeepState
Ситуацію в напрямку Добропілля погіршується
Напередодні, аналітики українського проєкту DeepState повідомили про активне просування російських військ на північному відрізку між Добропіллям та Дружківкою.
За даними аналітиків, окупанти закріплюються у Кучеровому Яру, Золотому Колодязі та Веселому, намагаючись обходити українські фортифікації та створювати плацдарми для подальшого наступу.
В DeepState припустили, що у разі збереження нинішньої динаміки боїв Добропілля може опинитися під загрозою захоплення раніше, ніж Покровськ.
ОСУВ "Дніпро" підтверджує складність ситуації на цьому напрямку, але наголошує: поодинокі проникнення малих ворожих груп за першу лінію оборони не означають фактичного контролю над територією.
Угрупування підкреслює, що бої у даному районі - одні з найінтенсивніших на всій лінії фронту, і ЗСУ докладають максимальних зусиль, аби знищувати прорвані групи противника у найкоротші терміни.
У Генштабі ЗСУ додають, що росіяни на Покровському напрямку використовують чисельну перевагу та намагаються діяти малими групами, навіть за умови значних втрат особового складу.
Для протидії диверсійним групам рішенням головнокомандувача ЗСУ було виділено додаткові сили та засоби з метою виявлення й ліквідації ворожих підрозділів за лінією оборони.
На думку аналітиків ISW, поки що зарано називати просування російських військ у районі Добропілля проривом на оперативному рівні, хоча РФ, ймовірно, намагатиметься перетворити свої тактичні успіхи на прорив на оперативному рівні найближчими днями.
Експерти додають, російські сили застосували подібну тактику проникнення в середині квітня 2024 року, щоб полегшити захоплення оперативно важливої території на північний захід від Авдіївки.