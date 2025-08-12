ua en ru
Вт, 12 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Де знаходиться Добропілля і чим воно важлие: карта та факти

Добропілля, Вівторок 12 серпня 2025 11:28
UA EN RU
Де знаходиться Добропілля і чим воно важлие: карта та факти Фото: Добропілля - шахтарське серце південного заходу Донеччини (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Добропілля розташоване у Покровському районі. Це невелике місто на Донеччині, яке називають "перлиною Донбасу" завдяки розвитку вугільної промисловості.

РБК-Україна показує на мапі Добропілля та розповідає, чим воно важливе.

Де знаходиться Добропілля та чим важливе місто

Добропілля отримало статус міста з 1953 року та прославилося як центр великого вугільного регіону, де є найбільші на Донбасі поклади кам'яного вугілля.

Місто розташоване в південно-західній частині Донецької області України, приблизно за 80 кілометрів від Краматорська та близько 100 кілометрів від Донецька. Північніше від міста тече річка Водяна.

Основна галузь промисловості - видобуток кам'яного вугілля ("Добропіллявугілля" - одне з найбільших підприємств галузі). Нещодавно через російський обстріл було виведено з ладу підстанцію потужністю 110 кіловатів. Внаслідок удару по шахті почалось затоплення копалень.

Населений пункт входить до складу Покровського району та має розвинену транспортну інфраструктуру, що з’єднує його з основними містами області.

У місті є одна лікарня, 7 медпунктів, 8 загальноосвітніх шкіл, Центр культури та дозвілля, 7 бібліотек, 2 парки відпочинку.

Де знаходиться Добропілля і чим воно важлие: карта та факти

Карта: Добропілля Донецької області на мапі DeepState

Ситуацію в напрямку Добропілля погіршується

Напередодні, аналітики українського проєкту DeepState повідомили про активне просування російських військ на північному відрізку між Добропіллям та Дружківкою.

За даними аналітиків, окупанти закріплюються у Кучеровому Яру, Золотому Колодязі та Веселому, намагаючись обходити українські фортифікації та створювати плацдарми для подальшого наступу.

В DeepState припустили, що у разі збереження нинішньої динаміки боїв Добропілля може опинитися під загрозою захоплення раніше, ніж Покровськ.

ОСУВ "Дніпро" підтверджує складність ситуації на цьому напрямку, але наголошує: поодинокі проникнення малих ворожих груп за першу лінію оборони не означають фактичного контролю над територією.

Угрупування підкреслює, що бої у даному районі - одні з найінтенсивніших на всій лінії фронту, і ЗСУ докладають максимальних зусиль, аби знищувати прорвані групи противника у найкоротші терміни.

У Генштабі ЗСУ додають, що росіяни на Покровському напрямку використовують чисельну перевагу та намагаються діяти малими групами, навіть за умови значних втрат особового складу.

Для протидії диверсійним групам рішенням головнокомандувача ЗСУ було виділено додаткові сили та засоби з метою виявлення й ліквідації ворожих підрозділів за лінією оборони.

На думку аналітиків ISW, поки що зарано називати просування російських військ у районі Добропілля проривом на оперативному рівні, хоча РФ, ймовірно, намагатиметься перетворити свої тактичні успіхи на прорив на оперативному рівні найближчими днями.

Експерти додають, російські сили застосували подібну тактику проникнення в середині квітня 2024 року, щоб полегшити захоплення оперативно важливої території на північний захід від Авдіївки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Добропілля
Новини
Сотні дронів, солдати та автотехніка: Генштаб оновив втрати РФ на фронті за добу
Сотні дронів, солдати та автотехніка: Генштаб оновив втрати РФ на фронті за добу
Аналітика
Угода на Алясці. Чого чекати від саміту Трампа і Путіна та що загрожує Україні
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Угода на Алясці. Чого чекати від саміту Трампа і Путіна та що загрожує Україні