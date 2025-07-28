Погода ухудшится: где ждать дождей с грозами сегодня
Погода в Украине 28 июля будет переменчивой. Несмотря на жару, большинство областей накроют дожди и даже грозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По прогнозам синоптиков, сегодня в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях облачно с прояснениями, ожидаются умеренные дожди.
В Киевской и Черкасской областях местами значительные дожди и грозы. Днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Температура воздуха днем в большинстве регионов будет в пределах +29 +34 градусов. В северных областях прогнозируется +27 +32 градуса.
На юге, а также в Кировоградской и Днепропетровской областях ожидается сильная жара до +35 +38 градусов.
Погода в Киеве
В столице сегодня дождь, а в Киевской области умеренный, местами даже значительный дождь и гроза. Днем в отдельных районах град и шквалы со скоростью 15-20 м/с.
В Киеве столбики термометров покажут +27 +29 градусов.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на этой неделе.
Также синоптик Наталка Диденко предупреждала киевлян об особо жарких днях.
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